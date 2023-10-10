Музыкальный продюсер Потап принес извинения за свои неоднозначные видео в TikTok. Он сказал, что таким образом хотел привлечь внимание к творчеству и персоне.
В Instagram Потап обнародовал видеообращение, в котором отметил, что получает от друзей и знакомых вопросы, все ли нормально. Такую реакцию он вызвал после того, как записывал рэп об украинцах за границей, коллегах по сцене и пел под душем.
@potapreal1.♬ original sound — Potap
Артист сказал, что с ним все в порядке, и принес извинения за то, что наделал шума.
— Все в порядке, все нормально. Хотел бы привлечь ваше внимание к творчеству и персоне, но понял сейчас, по вашей реакции, что не ко времени. Поэтому хочу извиниться перед теми, кого я расстроил или обидел. И закончить на этом. Без обид, — отметил Потап в видеообращении.
Стоит отметить, что и подписчики продюсера были в замешательстве, оставляя под его видео различные комментарии.
- Что говорят врачи Потапа? Какие-то таблетки, может быть?
- Настя, котик, лечи своего котика.
- Неужели семья не видит, что человеку нужна помощь.
- Бритни Спирс, это ты?
- Это типа у нас своя Бритни Спирс появилась?
- Настя, сделай что-то. Забери у него телефон.
- Потап уже не тот, — писали пользователи сети.