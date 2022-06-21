Дочь телеведущего Андрея Беднякова тронула исполнением хита Ой у лузі червона калина. Видео с шестилетней Ксенией артист показал в Instagram.

Ролик, на котором девочка смело подпевает композиции Pink Floyd совместно с Андреем Хлывнюком, телеведущий снял в машине.

— И тую, и калину. Все поднимем, — отметил Бедняков.

Подписчиков Андрея растрогало исполнение композиции малышкой, о чем они написали в комментариях.

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Это просто гимн детей нового поколения. Я не знаю, что в этой песне, но мой малой напевает ее с утра до ночи.

Какая молодец! Очень хорошая девочка!

Очень красиво!

Папина дочка.

Наше будущее – дети этой войны! Давайте вкладывать в них лучшее!

Приятно смотреть, как дети подхватили эту легендарную песню.

Детский гимн Украины!

Молодець Ксения! — Пишут пользователи сети.

Ранее Андрей Бедняков заявил, что полностью перешел на украинский язык, несмотря на то, что всю жизнь говорил на российском. Таким образом он выражает свою позицию против убийств, оккупации и захвата территорий другой страны.

Фото: Андрей Бедняков