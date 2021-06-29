Менеджер российской певицы МакSим Маргарита Соколова попросила представителей СМИ и поклонников звезды не беспокоить ее.

Она призналась, что сейчас находится в больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Маргарита чувствует себя очень слабой как морально, так и физически.

По словам директора МакSим, звонки не прекращаются ни на минуту. Все стремятся узнать новую информацию о состоянии здоровья певицы.

Маргарита пообещала ответить на все вопросы, но только после того, как ее собственное самочувствие улучшится.

— Я общалась с Мариной до обеда 18 июня. Ровно до тех пор, пока ее погрузили в сон. Она была на позитиве. Мы друг друга подбадривали. Как только выберусь из болезни, я отвечу на ваши вопросы. Я жду, как и все вы, хороших новостей! Честно скажу, что мне тревожно и иногда нападает паника, но я борюсь. Эта болезнь оставляет шрамы! Берегите себя и всех вокруг вас. Те, кто может вакцинироваться — делайте прививки. Остальные — соблюдайте правила безопасности! — написала Маргарита.

Недавно у певицы МакSим обнаружили серьезное поражение печени. Об этом стало известно во время комплексного обследования организма.

По словам врачей, певица уже давно страдает от этой болезни, и, возможно, она уже на хронической стадии. Сейчас МакSим находится в искусственной коме, а состояние ее здоровья остается тяжелым.

Фото: Маргарита Соколова