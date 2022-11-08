Певица Алина Гросу решила поделиться своими чувствами с поклонниками после операции и отъезда возлюбленного, актера Романа Полянского в РФ.

Артистка обнародовала серию портретных фото в Instagram с предлогом, чтобы подписчики не забыли, как она выглядит.

— Друзья, спасибо вам за ваши самые теплые слова, за поддержку… Если бы не вы, не знаю, как бы я смогла. Лично благодарю каждого, кто еще присылает мне свои сообщения в Direct. Я с вами и также поддерживаю вас в это не легкое время, — обратилась Гросу к фолловерам.

Не все пользователи сети поняли, что Алина хотела сказать своим месседжем. Кто-то посчитал, что так она описала расставание с Полянским, который пропал из ее соцсетей с начала войны, а кто-то наоборот — обратил внимание на фото и кольцо на пальце исполнительницы, предположив, что влюбленные расписались.

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Алиночка, вы наконец-то расписались, будьте счастливой парой, это все надо пережить.

Как обстоят дела с любимым Романом? Вместе или нет?

Да. Очень больно, когда любимый мужчина предает.

У Алинки обручальное кольцо?

Жизнь теряет смысл без любви. — Пишут в комментариях под фото.

Также Гросу оставила под фото авторское стихотворение, кому оно посвящено — неизвестно. Однако в конце октября ее бойфренд засветился в Москве на премьере фильма российского режиссера, который поддерживает нападение РФ на Украину и является ярым путинистом.

Сама артистка избегает упоминаний о Полянском, а последнее фото с ним было опубликовано в феврале до начала полномасштабной войны. Роман же ни слова не проронил о кровавых действиях РФ.