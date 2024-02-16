Украинские певцы Parfeniuk и Wellboy спели в дуэте. Они презентовали совместную песню Забий и клип к ней.

Parfeniuk и Wellboy — Забий

Песня Забий получилась динамичной, но романтичной. А клип к ней — это визуальная история о неразделенной любви главных героев Антона, Ильи и девушки танцовщицы.

— Это первый мой опыт совместной работы и круто, что начал этот путь именно с Wellboy. Настолько гармоничной получилась и работа, и подготовка ко всем процессам. Тоха — это однозначно мой соулмейт и мы поняли друг друга на каком-то ментальном уровне, — делится Parfeniuk.

Стоит отметить, что это первый дуэт не только для Parfeniuk, но и для Wellboy.

— Забий — песня, как глоток свежего воздуха. Рад, что получилось реализовать эту работу именно в таком виде, в котором вы ее увидите. Вайбово, лайтово с привкусом весны или даже лета. Мы с Parfeniuk передали абсолютную искренность, как и в жизни, вы точно почувствуете это, — отметил Wellboy.

Реакция украинцев

Поклонники творчества Parfeniuk и Wellboy оценили дуэт артистов, отметив, что песня получилась удачной.

Это та коллаба, которую мы ждали, два солнца украинского музыкального пространства сошлись и теперь делают хиты.

Музыка, слова, картинка — все прекрасно!

Это огонь, ребята!

Ощущение, что попадаешь в какую-то нереальную реальность. Песня супер, ребята просто супер талантливые! Молодцы! Желаю больших песенных взлетов и побед!

Класс! С первой ноты сразу зацепила!