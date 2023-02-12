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Подходит под все: как правильно выбрать и носить белую рубашку

12 февраля 2023, 12:20
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ребашка
Источник: Pexels

Украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, как правильно выбрать и носить белую сорочку. Это одна из самых универсальных вещей, которая подходит под большинство современных образов.

— Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя. Тем более, носить ее можно буквально под все! — заявил Тан.

Дизайнер советует обратить внимание на:

  • длинную рубашку прямого кроя;
  • белую рубашку oversize;
  • короткую белую рубашку;
  • льняную рубашку на лето;
  • классическую мужскую рубашку;
  • платье-рубашку;
  • асимметричную рубашку.

Правда, зимой таким аттрибутом можно похвастаться или в офисе, или же в гостях. Модельер подсказал тем, кто хочет увидеть себя с новой стороны уже теплой весной, которая наступит совсем скоро.

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Ранее Андре Тан раскрыл модные тренды 2023. К примеру, в топе будут простые белые майки-алкоголички, пайетки, широкие брюки и джинсы, а также экошубы.

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