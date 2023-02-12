Украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, как правильно выбрать и носить белую сорочку. Это одна из самых универсальных вещей, которая подходит под большинство современных образов.
— Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя. Тем более, носить ее можно буквально под все! — заявил Тан.
Дизайнер советует обратить внимание на:
- длинную рубашку прямого кроя;
- белую рубашку oversize;
- короткую белую рубашку;
- льняную рубашку на лето;
- классическую мужскую рубашку;
- платье-рубашку;
- асимметричную рубашку.
Правда, зимой таким аттрибутом можно похвастаться или в офисе, или же в гостях. Модельер подсказал тем, кто хочет увидеть себя с новой стороны уже теплой весной, которая наступит совсем скоро.
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Ранее Андре Тан раскрыл модные тренды 2023. К примеру, в топе будут простые белые майки-алкоголички, пайетки, широкие брюки и джинсы, а также экошубы.
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