Украинский дизайнер и модельер Андре Тан рассказал, как правильно выбрать и носить белую сорочку. Это одна из самых универсальных вещей, которая подходит под большинство современных образов.

— Актуальные фасоны рубашек в этом году имеют разную длину и тип кроя. Тем более, носить ее можно буквально под все! — заявил Тан.

Дизайнер советует обратить внимание на:

длинную рубашку прямого кроя;

белую рубашку oversize;

короткую белую рубашку;

льняную рубашку на лето;

классическую мужскую рубашку;

платье-рубашку;

асимметричную рубашку.

Правда, зимой таким аттрибутом можно похвастаться или в офисе, или же в гостях. Модельер подсказал тем, кто хочет увидеть себя с новой стороны уже теплой весной, которая наступит совсем скоро.

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