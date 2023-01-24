В 2023 году в моде будет царить разнообразие – от классического нюда до ярких и многослойных луков, говорит дизайнер Андре Тан.

Среди самых ожидаемых тенденций – шубы, кожа, корсеты, белые майки и многое другое. Подробнее о трендах в моде 2023 – в материале.

Культовой вещью моды 2023 станет простая белая майка-алкоголичка. Сочетать ее можно с любым низом, а носить – прямо на голое тело. Беспроигрышная комбинация – с любимыми джинсами.

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Пайетки остаются в моде в 2023 году.

— Смело покупаем платья актуального оттенка. Советую обратить внимание на нежно-голубые, лазурные цвета, – отмечает Андре Тан.

Рекомендует носить с трендовыми ботфортами и оверсайз-шубами из искусственного меха.

Маст-хев в абсолютно любом гардеробе – широкие брюки и джинсы. Носить лучше с обтягивающим верхом, например – боди, кроп-рубашками, свитерами или с сексуальными корсетами, бра.

Стильным решением на весну-лето 2023 станет одежда с воланами и буфами. Это могут быть платья, блузы, пальто.

— Легкость, нежность, утонченность и стиль – вот о чем этот тренд, – отмечает дизайнер.

Оверсайз-бомберы. В этом году в тренде удлинение модели и варианты из необычных тканей, украшенные вышивкой или декором.

Также ранее Андре Тан говорил, что в трендах 2023 будут экошубы — как классические варианты, так и цветные модели оверсайз.

Джинсовая классика. Деним на пьедестале уже несколько лет, и этот год не исключение.

Маскулинность, а именно комплекты, например – брючный костюм.

Кожа также еще долго будет в тренде и только набирает обороты. К примеру, косухи, штаны. Актуальны оверсайз-модели.

Корсеты помогут подчеркнуть талию. Их можно носить на платья, рубашки или надевать прямо на тело.