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Пасує під все: як правильно вибрати та носити білу сорочку

12 Лютого 2023, 12:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Ребашка
Джерело: Pexels

Український дизайнер та модельєр Андре Тан розповів, як правильно вибрати та носити білу сорочку. Це одна з найуніверсальніших речей, що підходить під більшість сучасних образів.

– Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину та тип крою. Тим більше, носити її можна буквально під все! – Заявив Тан.

Дизайнер радить звернути увагу на:

  • довгу сорочку прямого крою;
  • білу сорочку oversize;
  • коротку білу сорочку;
  • лляну сорочку на літо;
  • класичну чоловічу сорочку;
  • сукню-сорочку;
  • асиметричну сорочку.

Правда, взимку таким атрибутом можна похвалитися або в офісі, або ж у гостях. Модельєр підказав тим, хто хоче побачити себе з нового боку вже теплою весною, яка настане незабаром.

Зараз дивляться

Раніше Андре Тан розкрив модні тренди 2023. Наприклад, у топі будуть прості білі майки-алкоголічки, паєтки, широкі штани та джинси, а також екошуби.

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