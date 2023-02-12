Український дизайнер та модельєр Андре Тан розповів, як правильно вибрати та носити білу сорочку. Це одна з найуніверсальніших речей, що підходить під більшість сучасних образів.

– Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину та тип крою. Тим більше, носити її можна буквально під все! – Заявив Тан.

Дизайнер радить звернути увагу на:

довгу сорочку прямого крою;

білу сорочку oversize;

коротку білу сорочку;

лляну сорочку на літо;

класичну чоловічу сорочку;

сукню-сорочку;

асиметричну сорочку.

Правда, взимку таким атрибутом можна похвалитися або в офісі, або ж у гостях. Модельєр підказав тим, хто хоче побачити себе з нового боку вже теплою весною, яка настане незабаром.

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Раніше Андре Тан розкрив модні тренди 2023. Наприклад, у топі будуть прості білі майки-алкоголічки, паєтки, широкі штани та джинси, а також екошуби.