Український дизайнер та модельєр Андре Тан розповів, як правильно вибрати та носити білу сорочку. Це одна з найуніверсальніших речей, що підходить під більшість сучасних образів.
– Актуальні фасони сорочок цього року мають різну довжину та тип крою. Тим більше, носити її можна буквально під все! – Заявив Тан.
Дизайнер радить звернути увагу на:
- довгу сорочку прямого крою;
- білу сорочку oversize;
- коротку білу сорочку;
- лляну сорочку на літо;
- класичну чоловічу сорочку;
- сукню-сорочку;
- асиметричну сорочку.
Правда, взимку таким атрибутом можна похвалитися або в офісі, або ж у гостях. Модельєр підказав тим, хто хоче побачити себе з нового боку вже теплою весною, яка настане незабаром.
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Раніше Андре Тан розкрив модні тренди 2023. Наприклад, у топі будуть прості білі майки-алкоголічки, паєтки, широкі штани та джинси, а також екошуби.
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