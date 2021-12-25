Королева Елизавета II через видеообращение поздравила всех с Рождеством. Во время своей речи она также почтила память своего мужа принца Филиппа, скончавшегося в апреле этого года.

Трансляция видеообращения, которое было записано в Виндзорском замке, началась с подборки фото и видеозаписей пары за период их семидесятилетнего брака в виде отрывков из ее речи 1997 года, произнесенной королевой на годовщину золотой свадьбы пары.

– Хотя для многих это время большого счастья и хорошего настроения, Рождество может быть тяжелым для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю почему. Мы чувствовали его присутствие, когда мы, как и миллионы людей во всем мире, готовились к Рождеству, – отметила королева.

Она сообщила, что хотя коронавирусная инфекция помешает всем отпраздновать Рождество так, как хотелось бы, все еще можно будет наслаждаться многими счастливыми традициями – такими, как пение гимнов, украшение елки, вручение и получение подарков, просмотр любимых фильмов.

– Мы видим, как наши собственные дети и их семьи принимают роли, традиции и ценности, которые так много значат для нас, поскольку они передаются от одного поколения к другому, иногда обновляясь в соответствии с меняющимися временами. Я вижу это в своей семье, и это источник большого счастья, – добавила Елизавета II.

Королева также выразила надежду, что платиновый юбилей (70 лет) ее нахождения на престоле в феврале 2022 года даст людям возможность насладиться чувством единения и с уверенностью смотреть в будущее.

Как отметили в Daily Mail, для записи обращения к нации на Рождество королева Елизавета II надела ярко-красное шерстяное платье от Анджелы Келли и дополнила образ особым украшением – брошью в виде хризантемы с сапфирами и бриллиантами.

Именно это украшение королева надевала во время медового месяца с принцем Филиппом в 1947 году, в годовщину их бриллиантовой свадьбы в 2007, а также – для портрета супругов в честь 73-й годовщины свадьбы в ноябре прошлого года.

Источник: The Royal Family, Daily Mail