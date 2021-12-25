Королева Єлизавета II через відеозвернення привітала всіх із Різдвом. Під час промови вона також вшанувала пам’ять свого чоловіка принца Філіпа, який помер у квітні цього року.

Трансляція відеозвернення, яке було записано у Віндзорському замку, почалася з добірки фото та відео пари за період їх сімдесятирічного шлюбу у вигляді уривків з її промови 1997 року, вимовленої королевою на річницю золотого весілля пари.

– Хоча для багатьох це час великого щастя та гарного настрою, Різдво може бути тяжким для тих, хто втратив близьких. Цього року я особливо розумію чому. Ми відчували його (принца Філіпа – Ред.) присутність, коли ми, як і мільйони людей у ​​всьому світі, готувалися до Різдва, – зазначила королева.

Вона повідомила, що хоча коронавірусна інфекція завадить усім відсвяткувати Різдво так, як хотілося б, все ще можна буде насолоджуватися багатьма щасливими традиціями – такими, як спів гімну, прикраса ялинки, вручення та отримання подарунків, перегляд улюблених фільмів.

– Ми бачимо, як наші власні діти та їхні сім’ї беруть ролі, традиції та цінності, які так багато означають для нас, оскільки вони передаються від одного покоління до іншого, іноді оновлюючись відповідно до мінливих часів. Я бачу це у своїй сім’ї, і це є джерелом великого щастя, – додала Єлизавета II.

Королева також висловила сподівання, що платиновий ювілей (70 років) її перебування на престолі у лютому 2022 року дасть людям можливість насолодитися почуттям єднання та впевнено дивитися у майбутнє.

Як зазначили в Daily Mail, для запису звернення до нації на Різдво королева Єлизавета II одягла яскраво-червону вовняну сукню від Анджели Келлі та доповнила образ особливою прикрасою – брошкою у вигляді хризантеми із сапфірами та діамантами.

Саме цю прикрасу королева одягала під час медового місяця з принцом Філіпом у 1947 році, у річницю їхнього діамантового весілля у 2007, а також – для портрета подружжя на честь 73-ї річниці весілля у листопаді минулого року.

Джерело: The Royal Family, Daily Mail