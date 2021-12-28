Топ-10 лучших фильмов 2021 года: от Титана до Вестсайдской истории

После начала пандемии в 2020 году, из-за которой закрылись кинотеатры, были перенесены съемки и премьеры лент, в 2021-м возвращение кино стало ничем иным, как эйфорией.

Этот год уже подходит к концу и уже через несколько дней будет только историей в книгах и в виртуальном поиске. Но он получился весьма плодотворным на хорошие документальные ленты, увлекательные драмы, мюзиклы и авторское кино. Вернулись в формат офлайн и большие кинофорумы, что не может не радовать.

Однако, несмотря на открытые кинотеатры, люди все еще с опаской возвращаются в залы к большим экранам. Из-за этого потерпели неудачу несколько хороших лент, таких как Последняя ночь в Сохо, Последняя дуэль, Дюна, Не время умирать и Король Ричард.

Факты ICTV собрали десяток хороших фильмов, больше всего нас поразивших в 2021-м, и мы готовы поделиться им с вами.

Титан

Это научно-фантастический фильм от француженки Джулии Дюкорно в стиле ужасов Дэвида Кроненберга о серийной убийце, которую воплотила дебютантка Агата Руссель. Ее героиня оказывается беременной после секса с автомобилем.

Лакомый кусочек экстремального кино от Дюкорно еще удивительнее, чем можно предположить. Ведь озорная комичность, в которой сочетаются сокрушительное насилие, мрачное освещение и громкая музыка, вызывают больше недоверия, часто искажений, вскриков и тревожных смешков, чем любой другой фильм в этом году.

Титан – второй фильм в истории от женщины-режиссера, удостоившийся Золотой пальмовой ветви в Каннах. Ранее на этом кинофестивале что-то поистине “дикое” можно было увидеть обычно от Гаспара Ноэ или Николаса Виндинга Рефна, но Дюкорно мощно вписалась в их когорту.

Легенда о Зеленом рыцаре

Величественный Зеленый рыцарь Дэвида Ловери – это средневековая история о магии, убийстве и природе героизма. Экранизация Ловери Сэра Гавейна и Зеленого рыцаря рассказывает о незрелом Гавейне, которого воплотил Дэв Патель, и его поисках покрытого корой деревьев Зеленого рыцаря, которого годом ранее он обезглавил. И теперь из-за их сделки тот обязан нанести ему ответный удар.

Артурианский эпос Ловери – нечто среднее между Эскалибуром Джона Бурмана и Ланселотом Озерным Роберта Брессона.

Сценарист и режиссер Дэвид Ловери — не новичок в духовном поиске или перестройке мифологий. Он представляет поэму Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь как приключенческий рассказ мальчика, однако нивелирует всю концепцию чести и доблести посредством насилия, а также трусости и неуверенности Гавейна.

Как и все хорошие средневековые драмы, в ней есть своя доля галлюциногенного чудачества — говорящие лисы, великаны, призрачные девушки, а сама история заканчивается совсем не долгожданным ударом.

Вестсайдская история

Трудно было бы испортить Вестсайдскую историю с такой изысканной музыкой, которая может нивелировать любые проблемы в ленте. А еще труднее создать хороший фильм, наполненный жизнью и энергией, как вот вдохновенная новая версия Стивена Спилберга. Кажется, это никому не под силу, кроме Спилберга, который еще с детства мечтал о собственной экранизации любимого мюзикла.

Фильм отдает дань уважения замечательным музыкальным творениям Леонарда Бернштейна и Стивена Сондхайма, добавляя ощущения XXI века, в сочетании с разнообразным актерским составом и повышенным осознанием этнического соперничества.

Рэйчел Зеглер неплохо справилась с ролью Марии, а Ариана ДеБос искусно воплотила Аниту. Но Рита Морено, сыгравшая Аниту в старой версии Роберта Уайза, – настоящее сердце фильма. В адаптации Спилберга она – вдова Дока и владелица магазина, которая не может остановить ненависть и насилие, свидетельницей которых является. Морено помогла сделать классическую историю новой.

Худший человек на свете

Худший человек на свете в очередной раз является свидетельством того, что Йоахим Триер понимает всю сложность современной эмоциональной динамики и динамики отношений как режиссер и сценарист.

Картина поделена на двенадцать глав плюс пролог и эпилог, в которых рассказывается о миллениале из Осло Джули, которую просто потрясающе воплотила Ренате Рейнсве. Ее героиня в связи с возрастом, семейными проблемами и перегрузкой информации реальности не знает, куда движется.

Джули понимает, что не в состоянии завершить начатое. Она начинает роман со старшим карикатуристом Акселем (Андерс Даниельсен Ли), а впоследствии — с баристой Эйвиндом (Герберт Нордрам). Впрочем, романы с обоими усложняются ее переживаниями относительно того, чтобы оправдать ожидания и ее родителей, и любовников, и ее самой.

Триер демонстрирует потрясающую красоту, включая будто застывшие во времени гонки по улицам города, созвучные с несколькими эпизодами, в которых Джули сама прогуливается по Осло. Но обычно он поглощает Джули во всей ее беспорядочной красоте через интимный, внимательный взгляд.

Фильм Худший человек на свете благодаря феноменально естественному исполнению Рейнсве является глубоко чутким созерцанием запутанного, хаотического процесса самопознания.

Сядь за руль моей машины

Английское название фильма Drive my car напоминает легендарную песню Beatles, но не должно. Японский режиссер Рюсуке Хамагути создал один из самых необычных и красноречивых фильмов последних лет.

Юсуке, которого сыграл Хидэтоси Нисидзима, — актер и режиссер, жена которого умирает в начале фильма. Два года спустя он ставит постановку Чехова Дядя Ваня в Хиросиме, где его водителем становится молодая женщина. Ее история и ее горе отличаются от его, но вместе они приходят к согласию с прошлым и будущим.

Сядь за руль моей машины — это фильм о разговорах и репетициях в театре, об уверенности и тайнах, в которых все так красиво проживается, что трехчасовой просмотр совсем не кажется долгим или медленным. Фильм с легкостью отражает дядю Ваню в его ощущениях упущенных шансов, напрасно потерянного времени и необходимости жить дальше.

Рука Бога

Это история совершеннолетия режиссера Паоло Соррентино. События происходят в Неаполе в 1980-х годах. Фильм является не только данью уважения классическому итальянскому кино, но и этому южно-итальянскому городу, невольно выступающему ярким персонажем.

Название фильма формирует и фигура легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, для которого Неаполь стал вторым домом, после того как он начал играть за Наполи в 1984 году. Именно Марадоне приписывают один из самых известных голов, прозванный рукой Бога.

В фильме Рука Бога слегка заметны дадаистские мотивы, отличающие картину Соррентино. Эстетика здесь сдержаннее, чем в Великой красоте Соррентино — это не совсем реализм, а романтический, влюбленный портрет времени и места.

Все прошло хорошо

Эта драма-комедия от иконы французского кинематографа Франсуа Озона сосредоточена на довольно щекотливой и жуткой теме, но все равно является одной из самых остроумных за год.

Лента рассказывает о девушке Эммануэль, роль которой исполняет Софи Марсо. Ей приходится жить с больным отцом, здоровье которого только ухудшается. Он просит Эммануэль и ее сестру Андре содействовать ему в эвтаназии.

Этот фильм мог бы стать камнем преткновения или политической темой, ведь в нем поднимается вопрос о легализации эвтаназии. И все же он больше о семье и эмоциях, унынии, разочаровании, злобе и прочем, что она вызывает у людей.

Иногда этот фильм до боли грустный, но в то же время напоминает комедию Ричарда Кертиса Четыре свадьбы и одни похороны. Картина Все прошло хорошо преследует цель охватить весь спектр эмоций, возникающих в подобных ситуациях, и делает это замечательно.

Неудачный трах, или Безумное порно

Этот фильм звучит как своеобразная памятка для учителей, снимающих свой секс с партнерами на видео:

— Убедитесь, что ролик не станет вирусным в сети.

Лента рассказывает об учительнице Эми, которую сыграла Катя Паскариу, видео секса которой с ее мужем просачивается в сеть. Фильм румынского режиссера Раду Жуде разделен на три части, причем первая и третья сосредоточены на Эми, когда она путешествует по своему родному городу и защищается на родительском собрании.

Сегмент ленты структурирован как язвительное кино-эссе по широкому кругу социальных, политических и философских проблем, касающихся современной Румынии. Цель Жуде – показать культуру грубого, сексуализированного потребительства, враждебной гадости и националистического расизма, антисемитизма и мизогинии. Все это он нарезает с резким черным юмором.

Тяжелое положение Эми изображено как символ страны, охваченной пандемией нетерпимости, лицемерия, абсурда и антиинтеллектуальной ненависти. В то же время эклектичный фильм Жуде делает выводы визуально – через поиск кадров городских улиц в стиле POV, где преобладают полуразрушенные здания, логотипы корпораций. А затем словесно — во время судилища с придурками. Это своеобразная критика свирепого юмора.

Картина получила главную награду Берлинского кинофестиваля.

Герой

Герой — четвертый фильм иранского режиссера Асгара Фархади, получивший мировую премьеру на Каннском кинофестивале после Прошлого, Коммивояжера и испаноязычного Лабиринты прошлого.

Драма, в которой Фархади вернулся к съемкам в Иране, рассказывает о мужчине по имени Рахим, который сидит в тюрьме из-за неоплаченного долга. Во время двухдневного освобождения он вместе с женщинами, которых он любит, разрабатывает план, чтобы попытаться убедить кредитора освободить его.

Однако план выходит из-под контроля из-за социальных сетей и ТВ, играющих важную роль в нарративе, который разоблачает подводные камни манипулирования СМИ в репрессивном режиме Ирана, а также во всем мире.

Лента получила Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.

Белфаст

Романтизированная лента режиссера Кеннета Брана о протестантском мальчике, выросшем в рабочем Белфасте в конце бурных 1960-х, прекрасно снята и эмоционально болезненна. Она пронизана конфликтом между протестантами и католиками, и тем, как он влияет на три поколения рабочей семьи.

В фильме блестящие актерские работы Джуди Денч, Джейми Дорнана, Катрионы Балфи и молодого главного героя Джуда Хилла подкреплены художественным, преимущественно черно-белым кинематографом.

Хотя насилие и напряжение составляют большую часть сюжета, лучшие моменты в фильме — радостные или смешные.