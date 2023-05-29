Режиссер Алан Бадоев высказался об артистах-предателях. В частности речь шла о певицах Анне Асти и Ани Лорак, которые являются уроженками Украины, однако замалчивают войну и работают в РФ.

Бадоев признался, Асти должна ему кругленькую сумму денег — $30 тыс. за подготовку к съемкам клипа, однако она даже не позвонила, чтобы вернуть долг. Несмотря на это, Алан говорит, не хочет даже держать эти деньги в руках.

— Насколько я не верил, что начнется война… Мы готовили на следующий день в Одессе съемку. И когда это произошло, ее как ветром сдуло, мне никто не позвонил, они перестали брать трубку. Они даже не подумали о том, что мы же деньги тратили, что-то готовили. И даже просто по-человечески она могла просто позвонить, — делится Бадоев.

Еще в 2019 году режиссер защищал Ани Лорак, однако уже сейчас забирает свои слова обратно. Кроме того, он обратился к предательнице, отметив, что та очень изменилась.