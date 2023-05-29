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Одна должна денег, вторая испортилась. Алан Бадоев о предательстве Анны Асти и Ани Лорак

29 мая 2023, 14:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Алан Бодаев

Режиссер Алан Бадоев высказался об артистах-предателях. В частности речь шла о певицах Анне Асти и Ани Лорак, которые являются уроженками Украины, однако замалчивают войну и работают в РФ.

Бадоев признался, Асти должна ему кругленькую сумму денег — $30 тыс. за подготовку к съемкам клипа, однако она даже не позвонила, чтобы вернуть долг. Несмотря на это, Алан говорит, не хочет даже держать эти деньги в руках.

— Насколько я не верил, что начнется война… Мы готовили на следующий день в Одессе съемку. И когда это произошло, ее как ветром сдуло, мне никто не позвонил, они перестали брать трубку. Они даже не подумали о том, что мы же деньги тратили, что-то готовили. И даже просто по-человечески она могла просто позвонить, — делится Бадоев.

Еще в 2019 году режиссер защищал Ани Лорак, однако уже сейчас забирает свои слова обратно. Кроме того, он обратился к предательнице, отметив, что та очень изменилась.

— Я не знаю, кто там твои друзья, которые возле тебя. Их нужно поубивать, потому что они не то говорят. И что-то в тебе изменилось – что у тебя в голове? Почему ты не понимаешь, что это твоя страна. Уже, может, и не твоя. Потому что ты не оправдала ни возможностей, которые у тебя были, и ничего человеческого, — отметил Алан.

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Источник
Раміна Есхакзай
Теги
Алан Бадоев Ани Лорак
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