Украинская киноакадемия сформировала длинный список номинантов на Шестую и Седьмую кинопремию Золота дзиґа. Какие фильмы вошли в лонглист, смотрите в материале.

Голосование за номинантов продлится до 26 июня. Имена победителей премии Золота дзиґа станут известны уже в июле 2023 года.

В конкурсе Шестой кинопремии примут участие 55 фильмов: 10 полнометражных игровых, 11 документальных, 22 короткометражных, 8 анимационных фильмов и 4 сериала.

Шестая Нацпремия Золота дзиґа — длинный список номинантов

Игровой полнометражный фильм:

Антон и красная химера (реж. Заза Урушадзе)

Верить (реж. Артем Шемет)

К счастью (реж. Винсент Меттель)

С завязанными глазами (реж. Тарас Дронь)

Иллюзия контроля (реж. Владек Занковски)

Мы есть. Мы рядом (реж. Роман Балаян)

Носорог (реж. Олег Сенцов)

Стоп-Земля (реж. Екатерина Горностай)

Посторонний (реж. Дмитрий Томашпольский)

Почему я жив (реж. Виллен Новак)

Короткометражный игровой фильм:

Бог простит (реж. Оганнес Хачатрян)

Велотренажер (реж. Алексей Овчаренко)

Homo Deus. Человек божественный (реж. Юлия Деглина)

Земля поднимается в небо (реж. Тимофей Бинюков)

Кумар (реж. Роман Перфильев)

Leopolis night (реж. Никон Романченко)

Почти святой Сеня (реж. Владислав Робский)

Мария (реж. Владлен Одуденко)

На новый год обещают снег (реж. Александра Тесленко)

Вскоре после полуночи (реж. Дмитрий Коваль)

Обними меня (реж. Катя Царик)

Оператор Виктория (реж. Анна Яценко)

Последний день юности (реж. Антон Чистяков)

Паперушка (реж. Лилия Остапович)

Папины кроссовки (реж. Ольга Журба)

Пеленочный торт (реж. Анастасия Бабенко)

Подняло и хлопнуло (реж. Александра Петлеванная)

Потерпи немножко (реж. Любовь Гончаренко)

Грустные портреты (реж. Виталий Кикоть)

Танец бабочки (реж. Мария Феленко)

Туманы (реж. Владимир Бакум)

Фаза (реж. Николай Засеев)

Документальный фильм:

Депортация 44-46 (реж. Олеся Моргунец-Исаенко)

Земля Ивана (реж. Андрей Лисецкий)

Тетрадь войны (реж. Роман Любый)

Сказка о лошадке (реж. Ульяна Осовская)

Так далеко — так хорошо (реж. Анна Ярошевич)

Magnificus. Дума о праве (реж. Вячеслав Бегун)

Национальный музей (реж. Андрей Загданский)

Привоз (реж. Ева Нейман)

Соль из Бонневиля (реж. Семен Мозговой)

Терриконы (реж. Тарас Томенко)

Этот дождь никогда не закончится (реж. Алина Горлова)

Лучший анимационный фильм:

Война, изменившая Рондо (реж. Ольга Гаврилова)

Выходи, Masha (реж. Юлия Шалимова)

Глубокая вода (реж. Анна Дудко)

Эмпатия (реж. Мария Сапатова)

CAT’n’BAT — Эволюция (реж. Сашко Даниленко)

Ненужные вещи (реж. Дмитрий Лисенбарт)

Папье-маше (реж. Анастасия Фалилеева)

Тигр блуждает рядом (реж. Анастасия Фалилеева)

Лучший сериал:

Участковый с ДВРЗ: Операция Новый год (реж. Тарас Дударь)

Кофе с кардамоном (реж. Ирина Громозда)

Мама. Продолжение (реж. Тарас Ткаченко)

Славяне (реж. Петер Бебяк, Сергей Санин, Михал Блашко, Олег Стахурский)

В конкурсе Седьмой кинопремии примут участие 58 фильмов: 14 полнометражных игровых, 14 полнометражных документальных, 16 короткометражных игровых, 7 короткометражных документальных, 4 анимационных фильма и 3 сериала.

Седьмая Нацпремия Золота дзиґа — длинный список номинантов

Игровой полнометражный фильм:

Видение бабочки (реж. Максим Наконечный)

Отблеск (реж. Валентин Васянович)

Клондайк (реж. Марина Эр Горбач)

Люксембург, Люксембург (реж. Антонио Лукич)

Максим Оса. Золото Песиголовца (реж. Мирослав Латик)

Между нами (реж. Соломия Томащук)

Мирный-21 (реж. Ахтем Сеитаблаев)

Неудержимый (реж. Андрей Заяц)

Обмен (реж. Владимир Харченко-Куликовский)

Памфир (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук)

Снайпер. Белый Ворон (реж. Марьян Бушан)

Щедрик (реж. Олеся Моргунец-Исаенко)

Я и Феликс (реж. Ирина Цилык)

Я работаю на кладбище (реж. Алексей Тараненко)

Документальный полнометражный фильм:

Закаленные гневом (реж. Леся Калинская, Руслан Батицкий)

День Украинского Добровольца (реж. Владимир Тихий)

Преодолевая темноту (реж. Дмитрий Бурко & Елена Крамдада, Лола Ташкенбаева, Андрей Литвиненко, Алексей Радинский, Руслан Батицкий, Татьяна Столярова, Мария Шевченко, Егор Трояновский, Тарас Спивак, Алекс Шейко)

И каждая река (реж. Олеся Моргунец-Исаенко)

Хрупкая память (реж. Игорь Иванько)

Между небом и горами (реж. Дмитрий Грешко)

Мы не погаснем (реж. Алиса Коваленко)

Наружу (реж. Ольга Журба)

Нация футбола (реж. Владимир Мула)

Область героев (реж. Артур Лерман)

Плай (реж. Ева Джишиашвили)

Украина’22: Дневники войны (реж. Андрей Заяц)

Чубай. Говорить снова (реж. Михаил Крупиевский)

Дневник невесты Христа (реж. Марта Смеречинская)

Документальный короткометражный фильм:

Аналогия пространства (реж. Александр Гойсан)

Литургия противотанковых препятствий (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук)

Признак чуда (реж. Александр Гойсан)

Перемещенные (реж. Николай Капарник)

Сэндмены (реж. Роман Прокопчук)

Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали (реж. Юлия Гонтарук, Дмитрий (Орест) Казацкий)

Я не хотела делать фильм о войне (реж. Надежда Парфан)

Короткометражный игровой:

Битва за Украину (реж. Андрей Заяц)

ГКЧП (реж. Аркадий Непиталюк)

Угасающий свет (реж. Иван Орленко)

JORDAN’96 (реж. Екатерина Лесик)

Лалибела (реж. Анна Морозова)

Мать (реж. Юрий Леута)

Ну ты и дура, Лиза (реж. Александра Конопля)

Оптика (реж. Алексей Новиков)

Перезапись (реж. Кирилл Земляной)

Пока здесь тихо (реж. Новруз Хикмет, Елена Подолянко)

Рубеж (реж. Тимофей Бинюков)

Театральная (реж. Алина Панасенко)

Харьков мюзик фест состоялся (реж. Вячеслав Туряница)

Это свидание (реж. Надежда Парфан)

Черный Пес (реж. Никита Зарх)

Анимационный фильм:

Last Call: Indian Son (реж. Вячеслав Бегун)

Little wings (реж. Родион Шуб)

Украденная луна. Кум (реж. Ольга Захарова)

Путлер Капут (реж. Никита Лыськов)

Сериал: