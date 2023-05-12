Украинская киноакадемия сформировала длинный список номинантов на Шестую и Седьмую кинопремию Золота дзиґа. Какие фильмы вошли в лонглист, смотрите в материале.
Голосование за номинантов продлится до 26 июня. Имена победителей премии Золота дзиґа станут известны уже в июле 2023 года.
В конкурсе Шестой кинопремии примут участие 55 фильмов: 10 полнометражных игровых, 11 документальных, 22 короткометражных, 8 анимационных фильмов и 4 сериала.
Шестая Нацпремия Золота дзиґа — длинный список номинантов
Игровой полнометражный фильм:
- Антон и красная химера (реж. Заза Урушадзе)
- Верить (реж. Артем Шемет)
- К счастью (реж. Винсент Меттель)
- С завязанными глазами (реж. Тарас Дронь)
- Иллюзия контроля (реж. Владек Занковски)
- Мы есть. Мы рядом (реж. Роман Балаян)
- Носорог (реж. Олег Сенцов)
- Стоп-Земля (реж. Екатерина Горностай)
- Посторонний (реж. Дмитрий Томашпольский)
- Почему я жив (реж. Виллен Новак)
Короткометражный игровой фильм:
- Бог простит (реж. Оганнес Хачатрян)
- Велотренажер (реж. Алексей Овчаренко)
- Homo Deus. Человек божественный (реж. Юлия Деглина)
- Земля поднимается в небо (реж. Тимофей Бинюков)
- Кумар (реж. Роман Перфильев)
- Leopolis night (реж. Никон Романченко)
- Почти святой Сеня (реж. Владислав Робский)
- Мария (реж. Владлен Одуденко)
- На новый год обещают снег (реж. Александра Тесленко)
- Вскоре после полуночи (реж. Дмитрий Коваль)
- Обними меня (реж. Катя Царик)
- Оператор Виктория (реж. Анна Яценко)
- Последний день юности (реж. Антон Чистяков)
- Паперушка (реж. Лилия Остапович)
- Папины кроссовки (реж. Ольга Журба)
- Пеленочный торт (реж. Анастасия Бабенко)
- Подняло и хлопнуло (реж. Александра Петлеванная)
- Потерпи немножко (реж. Любовь Гончаренко)
- Грустные портреты (реж. Виталий Кикоть)
- Танец бабочки (реж. Мария Феленко)
- Туманы (реж. Владимир Бакум)
- Фаза (реж. Николай Засеев)
Документальный фильм:
- Депортация 44-46 (реж. Олеся Моргунец-Исаенко)
- Земля Ивана (реж. Андрей Лисецкий)
- Тетрадь войны (реж. Роман Любый)
- Сказка о лошадке (реж. Ульяна Осовская)
- Так далеко — так хорошо (реж. Анна Ярошевич)
- Magnificus. Дума о праве (реж. Вячеслав Бегун)
- Национальный музей (реж. Андрей Загданский)
- Привоз (реж. Ева Нейман)
- Соль из Бонневиля (реж. Семен Мозговой)
- Терриконы (реж. Тарас Томенко)
- Этот дождь никогда не закончится (реж. Алина Горлова)
Лучший анимационный фильм:
- Война, изменившая Рондо (реж. Ольга Гаврилова)
- Выходи, Masha (реж. Юлия Шалимова)
- Глубокая вода (реж. Анна Дудко)
- Эмпатия (реж. Мария Сапатова)
- CAT’n’BAT — Эволюция (реж. Сашко Даниленко)
- Ненужные вещи (реж. Дмитрий Лисенбарт)
- Папье-маше (реж. Анастасия Фалилеева)
- Тигр блуждает рядом (реж. Анастасия Фалилеева)
Лучший сериал:
- Участковый с ДВРЗ: Операция Новый год (реж. Тарас Дударь)
- Кофе с кардамоном (реж. Ирина Громозда)
- Мама. Продолжение (реж. Тарас Ткаченко)
- Славяне (реж. Петер Бебяк, Сергей Санин, Михал Блашко, Олег Стахурский)
В конкурсе Седьмой кинопремии примут участие 58 фильмов: 14 полнометражных игровых, 14 полнометражных документальных, 16 короткометражных игровых, 7 короткометражных документальных, 4 анимационных фильма и 3 сериала.
Седьмая Нацпремия Золота дзиґа — длинный список номинантов
Игровой полнометражный фильм:
- Видение бабочки (реж. Максим Наконечный)
- Отблеск (реж. Валентин Васянович)
- Клондайк (реж. Марина Эр Горбач)
- Люксембург, Люксембург (реж. Антонио Лукич)
- Максим Оса. Золото Песиголовца (реж. Мирослав Латик)
- Между нами (реж. Соломия Томащук)
- Мирный-21 (реж. Ахтем Сеитаблаев)
- Неудержимый (реж. Андрей Заяц)
- Обмен (реж. Владимир Харченко-Куликовский)
- Памфир (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук)
- Снайпер. Белый Ворон (реж. Марьян Бушан)
- Щедрик (реж. Олеся Моргунец-Исаенко)
- Я и Феликс (реж. Ирина Цилык)
- Я работаю на кладбище (реж. Алексей Тараненко)
Документальный полнометражный фильм:
- Закаленные гневом (реж. Леся Калинская, Руслан Батицкий)
- День Украинского Добровольца (реж. Владимир Тихий)
- Преодолевая темноту (реж. Дмитрий Бурко & Елена Крамдада, Лола Ташкенбаева, Андрей Литвиненко, Алексей Радинский, Руслан Батицкий, Татьяна Столярова, Мария Шевченко, Егор Трояновский, Тарас Спивак, Алекс Шейко)
- И каждая река (реж. Олеся Моргунец-Исаенко)
- Хрупкая память (реж. Игорь Иванько)
- Между небом и горами (реж. Дмитрий Грешко)
- Мы не погаснем (реж. Алиса Коваленко)
- Наружу (реж. Ольга Журба)
- Нация футбола (реж. Владимир Мула)
- Область героев (реж. Артур Лерман)
- Плай (реж. Ева Джишиашвили)
- Украина’22: Дневники войны (реж. Андрей Заяц)
- Чубай. Говорить снова (реж. Михаил Крупиевский)
- Дневник невесты Христа (реж. Марта Смеречинская)
Документальный короткометражный фильм:
- Аналогия пространства (реж. Александр Гойсан)
- Литургия противотанковых препятствий (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук)
- Признак чуда (реж. Александр Гойсан)
- Перемещенные (реж. Николай Капарник)
- Сэндмены (реж. Роман Прокопчук)
- Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали (реж. Юлия Гонтарук, Дмитрий (Орест) Казацкий)
- Я не хотела делать фильм о войне (реж. Надежда Парфан)
Короткометражный игровой:
- Битва за Украину (реж. Андрей Заяц)
- ГКЧП (реж. Аркадий Непиталюк)
- Угасающий свет (реж. Иван Орленко)
- JORDAN’96 (реж. Екатерина Лесик)
- Лалибела (реж. Анна Морозова)
- Мать (реж. Юрий Леута)
- Ну ты и дура, Лиза (реж. Александра Конопля)
- Оптика (реж. Алексей Новиков)
- Перезапись (реж. Кирилл Земляной)
- Пока здесь тихо (реж. Новруз Хикмет, Елена Подолянко)
- Рубеж (реж. Тимофей Бинюков)
- Театральная (реж. Алина Панасенко)
- Харьков мюзик фест состоялся (реж. Вячеслав Туряница)
- Это свидание (реж. Надежда Парфан)
- Черный Пес (реж. Никита Зарх)
Анимационный фильм:
- Last Call: Indian Son (реж. Вячеслав Бегун)
- Little wings (реж. Родион Шуб)
- Украденная луна. Кум (реж. Ольга Захарова)
- Путлер Капут (реж. Никита Лыськов)
Сериал:
- Кофе твоего города (реж. Алина Чеботарева)
- Ukraine on Fire 2 (реж. Вячеслав Бегун)
- Я — Надежда (реж. Денис Тарасов)