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Последний день на Азовстали и Путлер Капут: объявлен лонглист премии Золота дзиґа

12 мая 2023, 16:19
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
оголошено лонглист премії Золота дзиґа
Источник: УНИАН

Украинская киноакадемия сформировала длинный список номинантов на Шестую и Седьмую кинопремию Золота дзиґа. Какие фильмы вошли в лонглист, смотрите в материале.

Голосование за номинантов продлится до 26 июня. Имена победителей премии Золота дзиґа станут известны уже в июле 2023 года.

В конкурсе Шестой кинопремии примут участие 55 фильмов: 10 полнометражных игровых, 11 документальных, 22 короткометражных, 8 анимационных фильмов и 4 сериала.

Шестая Нацпремия Золота дзиґа — длинный список номинантов

Игровой полнометражный фильм:

  • Антон и красная химера (реж. Заза Урушадзе)
  • Верить (реж. Артем Шемет)
  • К счастью (реж. Винсент Меттель)
  • С завязанными глазами (реж. Тарас Дронь)
  • Иллюзия контроля (реж. Владек Занковски)
  • Мы есть. Мы рядом (реж. Роман Балаян)
  • Носорог (реж. Олег Сенцов)
  • Стоп-Земля (реж. Екатерина Горностай)
  • Посторонний (реж. Дмитрий Томашпольский)
  • Почему я жив (реж. Виллен Новак)

Короткометражный игровой фильм:

  • Бог простит (реж. Оганнес Хачатрян)
  • Велотренажер (реж. Алексей Овчаренко)
  • Homo Deus. Человек божественный (реж. Юлия Деглина)
  • Земля поднимается в небо (реж. Тимофей Бинюков)
  • Кумар (реж. Роман Перфильев)
  • Leopolis night (реж. Никон Романченко)
  • Почти святой Сеня (реж. Владислав Робский)
  • Мария (реж. Владлен Одуденко)
  • На новый год обещают снег (реж. Александра Тесленко)
  • Вскоре после полуночи (реж. Дмитрий Коваль)
  • Обними меня (реж. Катя Царик)
  • Оператор Виктория (реж. Анна Яценко)
  • Последний день юности (реж. Антон Чистяков)
  • Паперушка (реж. Лилия Остапович)
  • Папины кроссовки (реж. Ольга Журба)
  • Пеленочный торт (реж. Анастасия Бабенко)
  • Подняло и хлопнуло (реж. Александра Петлеванная)
  • Потерпи немножко (реж. Любовь Гончаренко)
  • Грустные портреты (реж. Виталий Кикоть)
  • Танец бабочки (реж. Мария Феленко)
  • Туманы (реж. Владимир Бакум)
  • Фаза (реж. Николай Засеев)

Документальный фильм:

  • Депортация 44-46 (реж. Олеся Моргунец-Исаенко)
  • Земля Ивана (реж. Андрей Лисецкий)
  • Тетрадь войны (реж. Роман Любый)
  • Сказка о лошадке (реж. Ульяна Осовская)
  • Так далеко — так хорошо (реж. Анна Ярошевич)
  • Magnificus. Дума о праве (реж. Вячеслав Бегун)
  • Национальный музей (реж. Андрей Загданский)
  • Привоз (реж. Ева Нейман)
  • Соль из Бонневиля (реж. Семен Мозговой)
  • Терриконы (реж. Тарас Томенко)
  • Этот дождь никогда не закончится (реж. Алина Горлова)

Лучший анимационный фильм:

  • Война, изменившая Рондо (реж. Ольга Гаврилова)
  • Выходи, Masha (реж. Юлия Шалимова)
  • Глубокая вода (реж. Анна Дудко)
  • Эмпатия (реж. Мария Сапатова)
  • CAT’n’BAT — Эволюция (реж. Сашко Даниленко)
  • Ненужные вещи (реж. Дмитрий Лисенбарт)
  • Папье-маше (реж. Анастасия Фалилеева)
  • Тигр блуждает рядом (реж. Анастасия Фалилеева)

Лучший сериал:

  • Участковый с ДВРЗ: Операция Новый год (реж. Тарас Дударь)
  • Кофе с кардамоном (реж. Ирина Громозда)
  • Мама. Продолжение (реж. Тарас Ткаченко)
  • Славяне (реж. Петер Бебяк, Сергей Санин, Михал Блашко, Олег Стахурский)
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В конкурсе Седьмой кинопремии примут участие 58 фильмов: 14 полнометражных игровых, 14 полнометражных документальных, 16 короткометражных игровых, 7 короткометражных документальных, 4 анимационных фильма и 3 сериала.

Седьмая Нацпремия Золота дзиґа — длинный список номинантов

Игровой полнометражный фильм:

  • Видение бабочки (реж. Максим Наконечный)
  • Отблеск (реж. Валентин Васянович)
  • Клондайк (реж. Марина Эр Горбач)
  • Люксембург, Люксембург (реж. Антонио Лукич)
  • Максим Оса. Золото Песиголовца (реж. Мирослав Латик)
  • Между нами (реж. Соломия Томащук)
  • Мирный-21 (реж. Ахтем Сеитаблаев)
  • Неудержимый (реж. Андрей Заяц)
  • Обмен (реж. Владимир Харченко-Куликовский)
  • Памфир (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук)
  • Снайпер. Белый Ворон (реж. Марьян Бушан)
  • Щедрик (реж. Олеся Моргунец-Исаенко)
  • Я и Феликс (реж. Ирина Цилык)
  • Я работаю на кладбище (реж. Алексей Тараненко)

Документальный полнометражный фильм:

  • Закаленные гневом (реж. Леся Калинская, Руслан Батицкий)
  • День Украинского Добровольца (реж. Владимир Тихий)
  • Преодолевая темноту (реж. Дмитрий Бурко & Елена Крамдада, Лола Ташкенбаева, Андрей Литвиненко, Алексей Радинский, Руслан Батицкий, Татьяна Столярова, Мария Шевченко, Егор Трояновский, Тарас Спивак, Алекс Шейко)
  • И каждая река (реж. Олеся Моргунец-Исаенко)
  • Хрупкая память (реж. Игорь Иванько)
  • Между небом и горами (реж. Дмитрий Грешко)
  • Мы не погаснем (реж. Алиса Коваленко)
  • Наружу (реж. Ольга Журба)
  • Нация футбола (реж. Владимир Мула)
  • Область героев (реж. Артур Лерман)
  • Плай (реж. Ева Джишиашвили)
  • Украина’22: Дневники войны (реж. Андрей Заяц)
  • Чубай. Говорить снова (реж. Михаил Крупиевский)
  • Дневник невесты Христа (реж. Марта Смеречинская)

Документальный короткометражный фильм:

  • Аналогия пространства (реж. Александр Гойсан)
  • Литургия противотанковых препятствий (реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук)
  • Признак чуда (реж. Александр Гойсан)
  • Перемещенные (реж. Николай Капарник)
  • Сэндмены (реж. Роман Прокопчук)
  • Крепость Мариуполь. Последний день на Азовстали (реж. Юлия Гонтарук, Дмитрий (Орест) Казацкий)
  • Я не хотела делать фильм о войне (реж. Надежда Парфан)

Короткометражный игровой:

  • Битва за Украину (реж. Андрей Заяц)
  • ГКЧП (реж. Аркадий Непиталюк)
  • Угасающий свет (реж. Иван Орленко)
  • JORDAN’96 (реж. Екатерина Лесик)
  • Лалибела (реж. Анна Морозова)
  • Мать (реж. Юрий Леута)
  • Ну ты и дура, Лиза (реж. Александра Конопля)
  • Оптика (реж. Алексей Новиков)
  • Перезапись (реж. Кирилл Земляной)
  • Пока здесь тихо (реж. Новруз Хикмет, Елена Подолянко)
  • Рубеж (реж. Тимофей Бинюков)
  • Театральная (реж. Алина Панасенко)
  • Харьков мюзик фест состоялся (реж. Вячеслав Туряница)
  • Это свидание (реж. Надежда Парфан)
  • Черный Пес (реж. Никита Зарх)

Анимационный фильм:

  • Last Call: Indian Son (реж. Вячеслав Бегун)
  • Little wings (реж. Родион Шуб)
  • Украденная луна. Кум (реж. Ольга Захарова)
  • Путлер Капут (реж. Никита Лыськов)

Сериал:

  • Кофе твоего города (реж. Алина Чеботарева)
  • Ukraine on Fire 2 (реж. Вячеслав Бегун)
  • Я — Надежда (реж. Денис Тарасов)
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Золота дзиґа
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