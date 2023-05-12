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Останній день на Азовсталі та Путлер Капут: оголошено лонглист премії Золота дзиґа

12 Травня 2023, 16:19
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
оголошено лонглист премії Золота дзиґа
Джерело: УНІАН

Українська кіноакадемія сформувала довгий список номінантів на Шосту та Сьому кінопремію Золота дзиґа. Які фільми увійшли в лонглист, дивіться у матеріалі.

Голосування за номінантів триватиме до 26 червня. Імена переможців премії Золота дзиґа стануть відомі вже в липні 2023 року.

У конкурсі Шостої кінопремії візьмуть участь 55 фільмів: 10 повнометражних ігрових, 11 документальних, 22 короткометражних, 8 анімаційних фільми та 4 серіали.

Шоста Нацпремія Золота дзиґа – довгий список номінантів

Ігровий повнометражний фільм:

  • Антон і червона химера (реж. Заза Урушадзе)
  • Вірити (реж. Артем Шемет)
  • До щастя (реж. Вінсент Меттель)
  • Із зав’язаними очима (реж. Тарас Дронь)
  • Ілюзія контролю (реж. Владек Занковскі)
  • Ми є. Ми поруч (реж. Роман Балаян)
  • Носоріг (реж. Олег Сенцов)
  • Стоп-Земля (реж. Катерина Горностай)
  • Сторонній (реж. Дмитро Томашпольський)
  • Чому я живий (реж. Віллен Новак)

Короткометражний ігровий фільм:

  • Бог простить (реж. Оганнес Хачатрян)
  • Велотренажер (реж. Олексій Овчаренко)
  • Homo Deus. Людина божествена (реж. Юлія Дегліна)
  • Земля підіймається в небо (реж. Тимофій Бінюков)
  • Кумар (реж. Роман Перфільєв)
  • Leopolis night (реж. Нікон Романченко)
  • Майже святий Сєня (реж. Владислав Робський)
  • Марія (реж. Владлен Одуденко)
  • На новий рік обіцяють сніг (реж. Олександра Тесленко)
  • Незабаром після опівночі (реж. Дмитро Коваль)
  • Обійми мене (реж. Катя Царик)
  • Оператор Вікторія (реж. Анна Яценко)
  • Останній день юності (реж. Антон Чистяков)
  • Паперушка (реж. Лілія Остапович)
  • Папині кросівки (реж. Ольга Журба)
  • Пелюшковий торт (реж. Анастасія Бабенко)
  • Підняло і гепнуло (реж. Олександра Петльована)
  • Потерпи трошки (реж. Любов Гончаренко)
  • Сумні портрети (реж. Віталій Кікоть)
  • Танок метелика (реж. Марія Феленко)
  • Тумани (реж. Володимир Бакум)
  • Фаза (реж. Микола Засєєв)

Документальний фільм:

  • Депортація 44-46 (реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко)
  • Земля Івана (реж. Андрій Лисецький)
  • Зошит війни (реж. Роман Любий)
  • Казка про коника (реж. Уляна Осовська)
  • Май далеко – май добре (реж. Ганна Ярошевич)
  • Magnificus. Дума про право (реж. В’ячеслав Бігун)
  • Національний музей (реж. Андрій Загданський)
  • Привоз (реж. Єва Нейман)
  • Сіль з Бонневілю (реж. Семен Мозговий)
  • Терикони (реж. Тарас Томенко)
  • Цей дощ ніколи не скінчиться (реж. Аліна Горлова)

Найкращий анімаційний фільм:

  • Війна, що змінила Рондо (реж. Ольга Гаврилова)
  • Виходь, Masha (реж. Юлія Шалімова)
  • Глибока вода (реж. Анна Дудко)
  • Емпатія (реж. Марія Сапатова)
  • CAT’n’BAT – Еволюція (реж. Сашко Даниленко)
  • Непотрібні речі (реж. Дмитро Лісенбарт)
  • Пап’є-маше (реж. Анастасія Фалілеєва)
  • Тигр блукає поруч (реж. Анастасія Фалілеєва)

Найкращий серіал:

  • Дільничний з ДВРЗ: Операція Новий рік (реж. Тарас Дудар)
  • Кава з кардамоном (реж. Ірина Громозда)
  • Мама. Продовження (реж. Тарас Ткаченко)
  • Слов’яни (реж. Петер Беб’як, Сергій Санін, Міхал Блашко, Олег Стахурський)
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У конкурсі Сьомої кінопремії візьмуть участь 58 фільмів: 14 повнометражних ігрових, 14 повнометражних документальних, 16 короткометражних ігрових, 7 короткометражних документальних, 4 анімаційні фільми та 3 серіали.

Сьома Нацпремія Золота дзиґа – довгий список номінантів

Ігровий повнометражний фільм:

  • Бачення метелика (реж. Максим Наконечний)
  • Відблиск (реж. Валентин Васянович)
  • Клондайк (реж. Марина Ер Горбач)
  • Люксембург, Люксембург (реж. Антоніо Лукіч)
  • Максим Оса. Золото Песиголовця (реж. Мирослав Латик)
  • Між нами (реж. Соломія Томащук)
  • Мирний-21 (реж. Ахтем Сеітаблаєв)
  • Нестримний (реж. Андрій Заєць)
  • Обмін (реж. Володимир Харченко-Куліковський)
  • Памфір (реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук)
  • Снайпер. Білий Ворон (реж. Мар’ян Бушан)
  • Щедрик (реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко)
  • Я і Фелікс (реж. Ірина Цілик)
  • Я працюю на цвинтарі (реж. Олексій Тараненко)

Документальний повнометражний фільм:

  • Гартовані гнівом (реж. Леся Калинська, Руслан Батицький)
  • День Українського Добровольця (реж. Володимир Тихий)
  • Долаючи темряву (реж. Дмитро Бурко&Олена Крамдада, Лола Ташкенбаєва, Андрій Литвиненко, Олексій Радинський, Руслан Батитський, Тетяна Столярова, Марія Шевченко, Єгор Трояновський, Тарас Співак, Алекс Шейко)
  • І кожна річка (реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко)
  • Крихка пам’ять (реж. Ігор Іванько)
  • Між небом та горами (реж. Дмитро Грешко)
  • Ми не згаснемо (реж. Аліса Коваленко)
  • Назовні (реж. Ольга Журба)
  • Нація футболу (реж. Володимир Мула)
  • Область героїв (реж. Артур Лерман)
  • Плай (реж. Єва Джишиашвілі)
  • Україна’22: Щоденники війни (реж. Андрій Заєць)
  • Чубай. Говорити знову (реж. Михайло Крупієвський)
  • Щоденник нареченої Христа (реж. Марта Смеречинська)

Документальний короткометражний фільм:

  • Аналогія простору (реж. Олександр Гойсан)
  • Літургія протитанкових перешкод (реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук)
  • Ознака дива (реж. Олександр Гойсан)
  • Переміщені (реж. Микола Капарник)
  • Сендмени (реж. Роман Прокопчук)
  • Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі (реж. Юлія Гонтарук, Дмитро (Орест) Козацький)
  • Я не хотіла робити фільм про війну (реж. Надія Парфан)

Короткометражний ігровий:

  • Битва за Україну (реж. Андрій Заєць)
  • ГКЧП (реж. Аркадій Непиталюк)
  • Згасаюче світло (реж. Іван Орленко)
  • JORDAN’96 (реж. Катерина Лесик)
  • Лалібела (реж. Анна Морозова)
  • Мати (реж. Юрій Леута)
  • Ну ти і дура, Ліза (реж. Олександра Конопля)
  • Оптика (реж. Олексій Новіков)
  • Перезапис (реж. Кирило Земляний)
  • Поки тут тихо (реж. Новруз Хікмет, Олена Подолянко)
  • Рубіж (реж. Тимофій Бінюков)
  • Театральна (реж. Аліна Панасенко)
  • Харків мюзік фест відбувся (реж. В’ячеслав Туряниця)
  • Це побачення (реж. Надія Парфан)
  • Чорний Пес (реж. Микита Зарх)

Анімаційний фільм:

  • Last Call: Indian Son (реж. В’ячеслав Бігун)
  • Little wings (реж. Родіон Шуб)
  • Украдений місяць. Кум (реж. Ольга Захарова)
  • Путлер Капут (реж. Микита Лиськов)

Серіал:

  • Кава твого міста (реж. Аліна Чеботарьова)
  • Ukraine on Fire 2 (реж. В’ячеслав Бігун)
  • Я – Надія (реж. Денис Тарасов)
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Золота дзиґа
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