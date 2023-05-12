Українська кіноакадемія сформувала довгий список номінантів на Шосту та Сьому кінопремію Золота дзиґа. Які фільми увійшли в лонглист, дивіться у матеріалі.

Голосування за номінантів триватиме до 26 червня. Імена переможців премії Золота дзиґа стануть відомі вже в липні 2023 року.

У конкурсі Шостої кінопремії візьмуть участь 55 фільмів: 10 повнометражних ігрових, 11 документальних, 22 короткометражних, 8 анімаційних фільми та 4 серіали.

Шоста Нацпремія Золота дзиґа – довгий список номінантів

Ігровий повнометражний фільм:

Антон і червона химера (реж. Заза Урушадзе)

Вірити (реж. Артем Шемет)

До щастя (реж. Вінсент Меттель)

Із зав’язаними очима (реж. Тарас Дронь)

Ілюзія контролю (реж. Владек Занковскі)

Ми є. Ми поруч (реж. Роман Балаян)

Носоріг (реж. Олег Сенцов)

Стоп-Земля (реж. Катерина Горностай)

Сторонній (реж. Дмитро Томашпольський)

Чому я живий (реж. Віллен Новак)

Короткометражний ігровий фільм:

Бог простить (реж. Оганнес Хачатрян)

Велотренажер (реж. Олексій Овчаренко)

Homo Deus. Людина божествена (реж. Юлія Дегліна)

Земля підіймається в небо (реж. Тимофій Бінюков)

Кумар (реж. Роман Перфільєв)

Leopolis night (реж. Нікон Романченко)

Майже святий Сєня (реж. Владислав Робський)

Марія (реж. Владлен Одуденко)

На новий рік обіцяють сніг (реж. Олександра Тесленко)

Незабаром після опівночі (реж. Дмитро Коваль)

Обійми мене (реж. Катя Царик)

Оператор Вікторія (реж. Анна Яценко)

Останній день юності (реж. Антон Чистяков)

Паперушка (реж. Лілія Остапович)

Папині кросівки (реж. Ольга Журба)

Пелюшковий торт (реж. Анастасія Бабенко)

Підняло і гепнуло (реж. Олександра Петльована)

Потерпи трошки (реж. Любов Гончаренко)

Сумні портрети (реж. Віталій Кікоть)

Танок метелика (реж. Марія Феленко)

Тумани (реж. Володимир Бакум)

Фаза (реж. Микола Засєєв)

Документальний фільм:

Депортація 44-46 (реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко)

Земля Івана (реж. Андрій Лисецький)

Зошит війни (реж. Роман Любий)

Казка про коника (реж. Уляна Осовська)

Май далеко – май добре (реж. Ганна Ярошевич)

Magnificus. Дума про право (реж. В’ячеслав Бігун)

Національний музей (реж. Андрій Загданський)

Привоз (реж. Єва Нейман)

Сіль з Бонневілю (реж. Семен Мозговий)

Терикони (реж. Тарас Томенко)

Цей дощ ніколи не скінчиться (реж. Аліна Горлова)

Найкращий анімаційний фільм:

Війна, що змінила Рондо (реж. Ольга Гаврилова)

Виходь, Masha (реж. Юлія Шалімова)

Глибока вода (реж. Анна Дудко)

Емпатія (реж. Марія Сапатова)

CAT’n’BAT – Еволюція (реж. Сашко Даниленко)

Непотрібні речі (реж. Дмитро Лісенбарт)

Пап’є-маше (реж. Анастасія Фалілеєва)

Тигр блукає поруч (реж. Анастасія Фалілеєва)

Найкращий серіал:

Дільничний з ДВРЗ: Операція Новий рік (реж. Тарас Дудар)

Кава з кардамоном (реж. Ірина Громозда)

Мама. Продовження (реж. Тарас Ткаченко)

Слов’яни (реж. Петер Беб’як, Сергій Санін, Міхал Блашко, Олег Стахурський)

У конкурсі Сьомої кінопремії візьмуть участь 58 фільмів: 14 повнометражних ігрових, 14 повнометражних документальних, 16 короткометражних ігрових, 7 короткометражних документальних, 4 анімаційні фільми та 3 серіали.

Сьома Нацпремія Золота дзиґа – довгий список номінантів

Ігровий повнометражний фільм:

Бачення метелика (реж. Максим Наконечний)

Відблиск (реж. Валентин Васянович)

Клондайк (реж. Марина Ер Горбач)

Люксембург, Люксембург (реж. Антоніо Лукіч)

Максим Оса. Золото Песиголовця (реж. Мирослав Латик)

Між нами (реж. Соломія Томащук)

Мирний-21 (реж. Ахтем Сеітаблаєв)

Нестримний (реж. Андрій Заєць)

Обмін (реж. Володимир Харченко-Куліковський)

Памфір (реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук)

Снайпер. Білий Ворон (реж. Мар’ян Бушан)

Щедрик (реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко)

Я і Фелікс (реж. Ірина Цілик)

Я працюю на цвинтарі (реж. Олексій Тараненко)

Документальний повнометражний фільм:

Гартовані гнівом (реж. Леся Калинська, Руслан Батицький)

День Українського Добровольця (реж. Володимир Тихий)

Долаючи темряву (реж. Дмитро Бурко&Олена Крамдада, Лола Ташкенбаєва, Андрій Литвиненко, Олексій Радинський, Руслан Батитський, Тетяна Столярова, Марія Шевченко, Єгор Трояновський, Тарас Співак, Алекс Шейко)

І кожна річка (реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко)

Крихка пам’ять (реж. Ігор Іванько)

Між небом та горами (реж. Дмитро Грешко)

Ми не згаснемо (реж. Аліса Коваленко)

Назовні (реж. Ольга Журба)

Нація футболу (реж. Володимир Мула)

Область героїв (реж. Артур Лерман)

Плай (реж. Єва Джишиашвілі)

Україна’22: Щоденники війни (реж. Андрій Заєць)

Чубай. Говорити знову (реж. Михайло Крупієвський)

Щоденник нареченої Христа (реж. Марта Смеречинська)

Документальний короткометражний фільм:

Аналогія простору (реж. Олександр Гойсан)

Літургія протитанкових перешкод (реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук)

Ознака дива (реж. Олександр Гойсан)

Переміщені (реж. Микола Капарник)

Сендмени (реж. Роман Прокопчук)

Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі (реж. Юлія Гонтарук, Дмитро (Орест) Козацький)

Я не хотіла робити фільм про війну (реж. Надія Парфан)

Короткометражний ігровий:

Битва за Україну (реж. Андрій Заєць)

ГКЧП (реж. Аркадій Непиталюк)

Згасаюче світло (реж. Іван Орленко)

JORDAN’96 (реж. Катерина Лесик)

Лалібела (реж. Анна Морозова)

Мати (реж. Юрій Леута)

Ну ти і дура, Ліза (реж. Олександра Конопля)

Оптика (реж. Олексій Новіков)

Перезапис (реж. Кирило Земляний)

Поки тут тихо (реж. Новруз Хікмет, Олена Подолянко)

Рубіж (реж. Тимофій Бінюков)

Театральна (реж. Аліна Панасенко)

Харків мюзік фест відбувся (реж. В’ячеслав Туряниця)

Це побачення (реж. Надія Парфан)

Чорний Пес (реж. Микита Зарх)

Анімаційний фільм:

Last Call: Indian Son (реж. В’ячеслав Бігун)

Little wings (реж. Родіон Шуб)

Украдений місяць. Кум (реж. Ольга Захарова)

Путлер Капут (реж. Микита Лиськов)

Серіал: