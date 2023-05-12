Українська кіноакадемія сформувала довгий список номінантів на Шосту та Сьому кінопремію Золота дзиґа. Які фільми увійшли в лонглист, дивіться у матеріалі.
Голосування за номінантів триватиме до 26 червня. Імена переможців премії Золота дзиґа стануть відомі вже в липні 2023 року.
У конкурсі Шостої кінопремії візьмуть участь 55 фільмів: 10 повнометражних ігрових, 11 документальних, 22 короткометражних, 8 анімаційних фільми та 4 серіали.
Шоста Нацпремія Золота дзиґа – довгий список номінантів
Ігровий повнометражний фільм:
- Антон і червона химера (реж. Заза Урушадзе)
- Вірити (реж. Артем Шемет)
- До щастя (реж. Вінсент Меттель)
- Із зав’язаними очима (реж. Тарас Дронь)
- Ілюзія контролю (реж. Владек Занковскі)
- Ми є. Ми поруч (реж. Роман Балаян)
- Носоріг (реж. Олег Сенцов)
- Стоп-Земля (реж. Катерина Горностай)
- Сторонній (реж. Дмитро Томашпольський)
- Чому я живий (реж. Віллен Новак)
Короткометражний ігровий фільм:
- Бог простить (реж. Оганнес Хачатрян)
- Велотренажер (реж. Олексій Овчаренко)
- Homo Deus. Людина божествена (реж. Юлія Дегліна)
- Земля підіймається в небо (реж. Тимофій Бінюков)
- Кумар (реж. Роман Перфільєв)
- Leopolis night (реж. Нікон Романченко)
- Майже святий Сєня (реж. Владислав Робський)
- Марія (реж. Владлен Одуденко)
- На новий рік обіцяють сніг (реж. Олександра Тесленко)
- Незабаром після опівночі (реж. Дмитро Коваль)
- Обійми мене (реж. Катя Царик)
- Оператор Вікторія (реж. Анна Яценко)
- Останній день юності (реж. Антон Чистяков)
- Паперушка (реж. Лілія Остапович)
- Папині кросівки (реж. Ольга Журба)
- Пелюшковий торт (реж. Анастасія Бабенко)
- Підняло і гепнуло (реж. Олександра Петльована)
- Потерпи трошки (реж. Любов Гончаренко)
- Сумні портрети (реж. Віталій Кікоть)
- Танок метелика (реж. Марія Феленко)
- Тумани (реж. Володимир Бакум)
- Фаза (реж. Микола Засєєв)
Документальний фільм:
- Депортація 44-46 (реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко)
- Земля Івана (реж. Андрій Лисецький)
- Зошит війни (реж. Роман Любий)
- Казка про коника (реж. Уляна Осовська)
- Май далеко – май добре (реж. Ганна Ярошевич)
- Magnificus. Дума про право (реж. В’ячеслав Бігун)
- Національний музей (реж. Андрій Загданський)
- Привоз (реж. Єва Нейман)
- Сіль з Бонневілю (реж. Семен Мозговий)
- Терикони (реж. Тарас Томенко)
- Цей дощ ніколи не скінчиться (реж. Аліна Горлова)
Найкращий анімаційний фільм:
- Війна, що змінила Рондо (реж. Ольга Гаврилова)
- Виходь, Masha (реж. Юлія Шалімова)
- Глибока вода (реж. Анна Дудко)
- Емпатія (реж. Марія Сапатова)
- CAT’n’BAT – Еволюція (реж. Сашко Даниленко)
- Непотрібні речі (реж. Дмитро Лісенбарт)
- Пап’є-маше (реж. Анастасія Фалілеєва)
- Тигр блукає поруч (реж. Анастасія Фалілеєва)
Найкращий серіал:
- Дільничний з ДВРЗ: Операція Новий рік (реж. Тарас Дудар)
- Кава з кардамоном (реж. Ірина Громозда)
- Мама. Продовження (реж. Тарас Ткаченко)
- Слов’яни (реж. Петер Беб’як, Сергій Санін, Міхал Блашко, Олег Стахурський)
У конкурсі Сьомої кінопремії візьмуть участь 58 фільмів: 14 повнометражних ігрових, 14 повнометражних документальних, 16 короткометражних ігрових, 7 короткометражних документальних, 4 анімаційні фільми та 3 серіали.
Сьома Нацпремія Золота дзиґа – довгий список номінантів
Ігровий повнометражний фільм:
- Бачення метелика (реж. Максим Наконечний)
- Відблиск (реж. Валентин Васянович)
- Клондайк (реж. Марина Ер Горбач)
- Люксембург, Люксембург (реж. Антоніо Лукіч)
- Максим Оса. Золото Песиголовця (реж. Мирослав Латик)
- Між нами (реж. Соломія Томащук)
- Мирний-21 (реж. Ахтем Сеітаблаєв)
- Нестримний (реж. Андрій Заєць)
- Обмін (реж. Володимир Харченко-Куліковський)
- Памфір (реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук)
- Снайпер. Білий Ворон (реж. Мар’ян Бушан)
- Щедрик (реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко)
- Я і Фелікс (реж. Ірина Цілик)
- Я працюю на цвинтарі (реж. Олексій Тараненко)
Документальний повнометражний фільм:
- Гартовані гнівом (реж. Леся Калинська, Руслан Батицький)
- День Українського Добровольця (реж. Володимир Тихий)
- Долаючи темряву (реж. Дмитро Бурко&Олена Крамдада, Лола Ташкенбаєва, Андрій Литвиненко, Олексій Радинський, Руслан Батитський, Тетяна Столярова, Марія Шевченко, Єгор Трояновський, Тарас Співак, Алекс Шейко)
- І кожна річка (реж. Олеся Моргунець-Ісаєнко)
- Крихка пам’ять (реж. Ігор Іванько)
- Між небом та горами (реж. Дмитро Грешко)
- Ми не згаснемо (реж. Аліса Коваленко)
- Назовні (реж. Ольга Журба)
- Нація футболу (реж. Володимир Мула)
- Область героїв (реж. Артур Лерман)
- Плай (реж. Єва Джишиашвілі)
- Україна’22: Щоденники війни (реж. Андрій Заєць)
- Чубай. Говорити знову (реж. Михайло Крупієвський)
- Щоденник нареченої Христа (реж. Марта Смеречинська)
Документальний короткометражний фільм:
- Аналогія простору (реж. Олександр Гойсан)
- Літургія протитанкових перешкод (реж. Дмитро Сухолиткий-Собчук)
- Ознака дива (реж. Олександр Гойсан)
- Переміщені (реж. Микола Капарник)
- Сендмени (реж. Роман Прокопчук)
- Фортеця Маріуполь. Останній день на Азовсталі (реж. Юлія Гонтарук, Дмитро (Орест) Козацький)
- Я не хотіла робити фільм про війну (реж. Надія Парфан)
Короткометражний ігровий:
- Битва за Україну (реж. Андрій Заєць)
- ГКЧП (реж. Аркадій Непиталюк)
- Згасаюче світло (реж. Іван Орленко)
- JORDAN’96 (реж. Катерина Лесик)
- Лалібела (реж. Анна Морозова)
- Мати (реж. Юрій Леута)
- Ну ти і дура, Ліза (реж. Олександра Конопля)
- Оптика (реж. Олексій Новіков)
- Перезапис (реж. Кирило Земляний)
- Поки тут тихо (реж. Новруз Хікмет, Олена Подолянко)
- Рубіж (реж. Тимофій Бінюков)
- Театральна (реж. Аліна Панасенко)
- Харків мюзік фест відбувся (реж. В’ячеслав Туряниця)
- Це побачення (реж. Надія Парфан)
- Чорний Пес (реж. Микита Зарх)
Анімаційний фільм:
- Last Call: Indian Son (реж. В’ячеслав Бігун)
- Little wings (реж. Родіон Шуб)
- Украдений місяць. Кум (реж. Ольга Захарова)
- Путлер Капут (реж. Микита Лиськов)
Серіал:
- Кава твого міста (реж. Аліна Чеботарьова)
- Ukraine on Fire 2 (реж. В’ячеслав Бігун)
- Я – Надія (реж. Денис Тарасов)