Умер лауреат Оскара, японский композитор Рюити Сакамото

Известный японский композитор Рюити Сакамото, известный своими экспериментами в области электронной музыки, умер в возрасте 71 года.

В 2021 году у Сакамото во второй раз диагностировали рак. О его смерти стало известно в воскресенье, 2 апреля, хотя композитор умер еще 28 марта.

За свою карьеру он стал лауреатом Оскара, Грэмми и BAFTA. Он также стал первым японцем, которого Американская киноакадемия отметила статуэткой за лучший саундтрек.

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Оскар, Грэмми и Золотой глобус ему принесла в 1988 году музыка к фильму Последний император режиссера Бернардо Бертолуччи.

Сакамото начал изучать композицию в возрасте 10 лет и вдохновлялся творчеством The Beatles и Дебюсси.

— Азиатская музыка очень повлияла на Дебюсси, а Дебюсси очень повлиял на меня. Так музыка расходится по всему миру и образует замкнутый круг, — сказал он в 2010 году.

Кроме музыки Сакамото в 1983 году дебютировал как актер в фильме Счастливого Рождества, мистер Лоуренс с Дэвидом Боуи. Он также сыграл в фильме Бертолуччи о жизни Пуй, последнего императора Китая.

Известность Сакамото принесло участие в группе Yellow Magic Orchestra (YMO). В 1978 году он основал ее вместе с другими японскими музыкантами — Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаши. Творчество группы заложило основы японской электронной музыки.

Еще он написал музыку к таким фильмам: Выживший, Шелк, Маленький Будда, Грозовой перевал, Табу, сериалу Черное зеркало. Японский композитор также стал автором музыки к церемонии открытия Олимпийских игр-1992 в Барселоне.