Кейт Миддлтон пришла в гости к 5-летней переселенке из Украины в городе Рединг. Принцесса пообщалась с юной украинкой во время посещения Украинского общественного центра.

По приезду 40-летняя Миддлтон получила в подарок украинский каравай, а также детский рисунок с надписью Кейт, я люблю тебя.

Принцесса также посетила художественный класс вместе с несколькими украинскими детьми, которым помог центр. Кейт взяла одну маленькую девочку к себе на колени, чтобы обнять.

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Во время своего визита волонтеры рассказали члену королевской семьи об адаптациях своих услуг для помощи украинским семьям, которые приехали в Великобританию.

Это далеко не первая встреча семьи монарха с украинскими беженцами, которых приняла Великобритания. Так, ранее король Чарльз III встретился с украинскими беженцами в Шотландии.

Там монарх встретился с беженкой Инной Скворцовой — здесь ее семье помогли обустроиться. Украинка заявила, что Великобритания помогла ей спрятаться от российских ракет и найти здесь работу. Скворцова назвала Абердин своим вторым домом, но надеется вернуться в свою родную страну.