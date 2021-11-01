Популярная певица Светлана Лобода представила клип на лирическую песню Americano. Меланхолическая работа снята в черно-белых тонах.

В ролике Светлана Лобода предстала в образе героини, которая пытается справиться с болью после расставания с любимым человеком. Певица хочет избавиться от чувства утраты и одиночества.

Лобода призналась, что в видео она хотела рассказать о том, что происходит после любви.

— Меланхолия, потерянные чувства, любовь, как танец и одиночество, как неизбежность. Все мы заложники этой силы, с каждым из нас все это было.

В этом видео я хочу рассказать о том, что происходит после любви. О тех запахах и звуках, которые каждый из нас уносит с собой. О тех воспоминаниях, которые навсегда вписаны в ландшафт нашего сердца, – написала Лобода.

Поклонникам певицы понравилась новая работа звезды. В комментариях они отметили, что клип на трек Americano получился очень чувственным и по-осеннему атмосферным.

Невероятный клип. Как все же Лободе подходит образ такой меланхолической и чувственной девушки.

Сочетание прекрасной песни и великолепного клипа создает волшебную атмосферу.

Прям осенняя атмосфера!

Невероятно хороший клип.

Красиво, грустно и по-осеннему холодно. Светлана прекрасна! – пишут в комментариях.

Ранее Светлана Лобода засветилась в свадебном платье под марш Мендельсона. Звезда попробовала себя в роли модели на показе грузинского модельера Бичолы Тетрадзе. Она вышла на импровизированный подиум в образе невесты.

Сама Светлана Лобода никогда не была официально замужем, но звезда неоднократно говорила, что сейчас ее сердце занято.