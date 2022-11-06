Оператор-постановник фільму Памфір Микита Кузьменко виборов престижну нагороду на кінофестивалі незалежного кіно Raindance у Лондоні. Українець переміг у номінації Найкраща операторська робота.

Відомо, що картину знімав режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук. Історія розповість про події на Заході України, де напередодні свята Маланки до своєї родини повертається головний герой Памфір.

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Його головне завдання – виправити помилки свого сина. У цьому буде замішано його кримінальне минуле, і активних картин у фільмі достатньо.

Після підпалу храму його дитиною головний герой назад дороги не має.

У прокат картина потрапила 2 листопада, і він з’явиться у кінотеатрах величезної кількості країн. Прем’єра відбулася у Каннах у програмі Двотижневик режисерів.

Крім міжнародного визнання фільм Памфір також заслужив величезну кількість нагород і в Україні. Національна премія Кіноколо визнала картину найкращою в номінаціях Відкриття року, Найкращий актор, Найкращий сценарій, Найкраща режисура, Найкращий ігровий повнометражний фільм.

Нагадаємо, що у всьому світі також високо цінуються й українські військові фільми. Права на показ документальних фільмів Головний вокзал. Берлін, 9 життів, Втрачений будинок і Маріуполь. Невтрачена надія продали вже у 20 країн світу.