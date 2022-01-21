В США умер знаменитый комик Луи Андерсон. Он боролся с агрессивной формой рака крови.

Остается неизвестным, когда именно ему поставили диагноз. Но СМИ пишут, что комик недавно лечился в больнице Вегаса. Луи Андерсону было 68 лет.

Что известно о Луи Андерсоне

За свою более чем 30-летнюю карьеру трехкратный обладатель премии Эмми стал известен как один из самых любимых комиков Америки. Он был назван Одним из 100 величайших стендап-комиков всех времен по версии Comedy Central.

Луи дебютировал в качестве стендап-комика в Вечернем шоу еще в 1984 году. И с тех пор его имя стало нарицательным, он снялся во множестве телешоу и фильмов: Поездка в Америку, Грейс в огне, Баскетс. Последний с ним фильм датируется 2021 годом. Речь идет о картине Поездка в Америку 2.

Особенное место в жизни Луи занимали мультфильмы. После публикации своей автобиографической книги артист выпустил ставший хитом мультсериал Жизнь с Луи, построенный на воспоминаниях из детства Андерсона.

Также он принимал участие в создании и других мультфильмов, в частности Том идет к мэру, Ужасные приключения Билли и Мэнди.

Луи продолжал гастролировать по всему миру, прежде чем его госпитализировали в январе 2022 года.