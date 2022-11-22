Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Записывай прощальное видео. Полякова едва не вылетела с грузинских Танцев со звездами

22 ноября 2022, 16:18
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Оля Полякова
Источник: Новый канал

Участие певицы Оли Поляковой в грузинских Танцах со звездами оказалось под угрозой. Артистка едва успела приехать на прямой эфир, опаздав на самолет.

21 ноября состоялся четвертый эпизод танцевального шоу. На паркет Полякова со своим партнером Максимом Ежовым вышла в образе Солохи и черта из повести Вечера на хуторе близ Диканьки под сопровождение песни Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Пара станцевала зажигательный квикстеп.

Однако за несколько часов участие Оли в проекте оказалось под угрозой. После песенного шоу в Украине, где Полякова занимает место судьи, артистка села в машину и отправилась в Кишинев. Но из-за воздушных тревог, комендантского часа и тумана опоздала на самолет.

Сейчас смотрят

— О чудо! Мой самолет задержали! Я была так счастлива, что решила позавтракать в аэропорту… И тут мне сообщают, что рейс еще задерживают, поэтому в Турцию я не успеваю на следующий самолет. Я звоню продюсерам, а они говорят: Ну что ж, тогда записывай прощальное видео. Будешь прощаться, поскольку не успеваешь, — поделилась Полякова.

Добавляет, другого перелета из Стамбула в Тбилиси не было, однако каким-то чудом она успела все таки прилететь и выступить.

Читайте также:
Оля ПоляковаВ образе невесты солдата: Полякова дебютировала в грузинских Танцах со звездами

Теги
Оля Полякова
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь