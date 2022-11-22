Участие певицы Оли Поляковой в грузинских Танцах со звездами оказалось под угрозой. Артистка едва успела приехать на прямой эфир, опаздав на самолет.

21 ноября состоялся четвертый эпизод танцевального шоу. На паркет Полякова со своим партнером Максимом Ежовым вышла в образе Солохи и черта из повести Вечера на хуторе близ Диканьки под сопровождение песни Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Пара станцевала зажигательный квикстеп.

Однако за несколько часов участие Оли в проекте оказалось под угрозой. После песенного шоу в Украине, где Полякова занимает место судьи, артистка села в машину и отправилась в Кишинев. Но из-за воздушных тревог, комендантского часа и тумана опоздала на самолет.

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— О чудо! Мой самолет задержали! Я была так счастлива, что решила позавтракать в аэропорту… И тут мне сообщают, что рейс еще задерживают, поэтому в Турцию я не успеваю на следующий самолет. Я звоню продюсерам, а они говорят: Ну что ж, тогда записывай прощальное видео. Будешь прощаться, поскольку не успеваешь, — поделилась Полякова.

Добавляет, другого перелета из Стамбула в Тбилиси не было, однако каким-то чудом она успела все таки прилететь и выступить.