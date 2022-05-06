Автор проекта Рагули Татьяна Микитенко рассказала о скрытых нарративах российских блогеров и либералов. Татьяна рассказала, почему не стоит смотреть даже интервью с ними.

— Месседжи российских блогеров и либералов сильно отличаются от тех посылов, которые были еще в начале войны. В феврале они надеялись, что РФ удастся осуществить свой блицкриг — они ждали разрешения ситуации. Но когда они осознали, что армии не удается наступать, они начали перекрашиваться, причем в несколько фаз, — рассказала эксперт.

Татьяна причисляет к либеральным блогерам Варламова, Каца, Невзорова и Латынину.

— Они начали говорить, что тактика России проигрышная и непродуманная. Это выглядело как сочувствие украинцам, но и как претензия к Кремлю, который не смог организовать блестящую победу. Спустя несколько недель начали появляться сообщения об отрицании происходящего в Украине — они ставили под сомнение то, что происходило в Буче и происходит в Мариуполе, — добавила Микитенко.

Татьяна уверяет, что после стадии отрицания у блогеров начали падать рейтинги — чтобы хоть как-то удержать аудиторию, они поменяли свой посыл. Теперь уже речь идет о невинности россиян в происходящем, якобы просто народ находится в заложниках у Путина. На сегодня это один из главных посылов — попытки оправдать россиян в глазах всего мира, сваливая вину только на Кремль.