Александра Кучеренко отдает счастливую вышиванку, подарившую встречу с Комаровым

Ведущая программы Зірковий спорт на телеканале ICTV Александра Кучеренко выставила свою счастливую вышиванку на аукцион для сбора средств на разминирование украинских территорий.

Испытать удачу получить брендовую вышиванку от Мисс Украина Александры Кучеренко можно на сайте dobro.ua.

Баклажановая рубашка с оранжевой вышивкой от украинского бренда Foberini напоминает звезде о ее счастливом 2016 году, когда она получила титул Мисс Украина и представляла страну на Мисс мира. Там Александра надевала эту вышиванку, чтобы в очередной раз продемонстрировать миру уникальный аутентичный почерк нашей нации. В том же году звезда встретила своего будущего мужа Дмитрия Комарова.

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– Недаром в этой вышиванке спускала на воду свой веночек на праздник Ивана Купала, – рассказала Александра.

Ради доброго дела звезда дарит свою счастливую вышиванку и надеется, что в ней так же повезет и новой обладательнице. А еще – станет праздничным нарядом для девушки в день победы Украины.

– Буду счастлива знать, что моя вышиванка нашла новую обладательницу и принесет ей удачу во всем. И совсем скоро будет надета в день победы нашей страны, – говорит Саша.

Аукцион канал организовал к своему 30-летию. За благотворительный взнос ICTV вместе с благотворительными фондами dobro.ua и Соломенские котики разыгрывает 13 звездных подарков, среди которых – билеты на концерт Дизель Шоу, онлайн-марафон похудения фитнес-тренера и телеведущей СТБ Марины Боржемской, бутылка вина, подписанная министром обороны Алексеем Резниковым на победу, марки Русскій воєнний корабль … всьо с подписью ведущего Кто хочет стать миллионером Стаса Боклана.

Все собранные средства будут направлены на нужды пиротехнических подразделений ГСЧС, взрывотехнической службы Национальной полиции, саперов Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службы транспорта.

Розыгрыш продлится неделю – до 09:00 26 сентября. В понедельник, 26 сентября, в 12.00 ICTV определит победителей с помощью random.org и объявит их имена на своих страницах в Facebook, Instagram и на сайте dobro.ua.