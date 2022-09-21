Олександра Кучеренко віддає щасливу вишиванку, що подарувала зустріч із Комаровим

Ведуча програми Зірковий спорт на телеканалі ICTV Олександра Кучеренко виставила свою щасливу вишиванку на аукціон для збору коштів на розмінування українських територій.

Спробувати удачі отримати брендову вишиванку від Міс Україна Олександри Кучеренко можна на сайті dobro.ua.

Баклажанова сорочка з жовтогарячою вишивкою від українського бренду Foberini нагадує зірці про її щасливий 2016 рік, коли вона отримала титул Міс Україна та представляла країну на Міс світу. Там Олександра вдягала цю вишиванку, щоб вкотре продемонструвати світу унікальний автентичний почерк нашої нації. Того ж року зірка зустріла свого майбутнього чоловіка Дмитра Комарова.

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– Недарма у цій вишиванці спускала на воду свій віночок на свято Івана Купала, – розповіла Олександра.

Задля доброї справи зірка дарує свою щасливу вишиванку і сподівається, що в ній так само пощастить і новій власниці. А ще – стане святковим вбранням для дівчини у день перемоги України.

– Буду щаслива знати, що моя вишиванка знайшла нову володарку і принесе їй удачу в усьому. І зовсім скоро буде вдягнута у день перемоги нашої країни, – каже Саша.

Аукціон канал організував до свого 30-річчя. За благодійний внесок ICTV разом із благодійними фондами dobro.ua та Соломʼянські котики розігрує 13 зіркових подарунків, серед яких – квитки на концерт Дизель Шоу, онлайн-марафон схуднення фітнес-тренерки та телеведучої СТБ Марини Боржемської, пляшка вина, підписана міністром оборони України Олексієм Резніковим на перемогу, марки Русскій воєнний корабль … всьо з підписом ведучого Хто хоче стати мільйонером Стаса Боклана.

Усі зібрані кошти направлять на потреби піротехнічних підрозділів ДСНС, вибухотехнічної служби Національної поліції, саперів Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

Розіграш триватиме тиждень – до 09:00 26 вересня. У понеділок, 26 вересня, о 12:00 ICTV визначить переможців за допомогою random.org та оголосить їхні імена на своїх сторінках у Facebook, Instagram та на сайті dobro.ua.