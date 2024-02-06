Блогер Олег Машуковский признался, что раздумывает над сменой своего имени.

Какое имя хочет взять Машуковский

В Instagram-stories Олег устроил рубрику Вопрос-ответ, чтобы подписчики смогли спросить у него все, что их интересует. Один из вопросов звучит так: Не хотел бы ли ты изменить свое имя? Ответ Машуковского многих удивил, ведь он сказал да и что такое желание у него уже давно.

Кроме того, блогер назвал имя, которое хотел бы взять.

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— Это желание есть еще с Америки. Я это сделаю когда-то. Сейчас еще не время. Буду Noah (Ноа, — Ред.), — поделился Олег.

К слову, Машуковский не единственный, кто задумывается или уже сменил имя. Ранее актриса Виталина Библив призналась, что сменила имя и фамилию, когда ей было 16 лет.

Все дело в русификации. При рождении ее записали Витой, а фамилию переиначили на российский манер — Библива.

Фото: Олег Машуковский