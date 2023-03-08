Принц Гарри и Меган Маркл крестили свою дочь Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор. Торжественная церемония состоялась 3 марта в доме герцогов Сассекских в Монтесито (штат Калифорния, США).

По словам источника, королю Чарльзу ІІІ, королеве-консорту Камилле, а также принцу Уильяму и Кейт Миддлтон были отправлены приглашения на крещение Лилибет, однако они предпочли не присутствовать на церемонии.

Крестным девочки стал американский актер и режиссер Тайлер Перри.

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— Я могу подтвердить, что принцесса Лилибет Диана была крещена в пятницу, 3 марта, архиепископом Лос-Анджелеса преподобным Джоном Тейлором, — сказал представитель пары.

На вечеринке в честь крещения дочери герцогов Сессекских присутствовало 20-30 человек.