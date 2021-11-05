Пришлось переехать в Европу: Лобода рассказала о новом избраннике

Популярная артистка Светлана Лобода, которая полностью скрывает свою личную жизнь, таки раскрыла некоторые моменты в новом интервью. В частности, она рассказала о своем новом избраннике.

В интервью Маше Ефросининой Светлана отметила, что ее новый избранник старше нее.

— Да, он старше. Он мудрый, понимающий и может вот так меня укутать, — отметила певица.

Также Лобода добавила, что с новым избранником она может почувствовать себя слабой девочкой.

Ведущая Маша Ефросинина спросила, как мужчина завоевал Лободу, невзирая на ее сильный характер.

— Он должен быть сильнее меня. Он меня немного ломает, и в силу того, что я его очень люблю… Я такое никогда не говорила…я уступаю. Когда мне говорят: Опять ты работаешь, я же просил выделить время на отдых. Я сразу думаю: вот ночью я поработаю, доделаю песню, а потом проведу время с ним. Когда у тебя сильные чувства, а оно у меня на протяжении долгого времени, страсть эта держится, — рассказала Светлана Лобода.

По словам артистки, у нее и ее избранника сильные характеры. Они обе по натуре властные люди, поэтому им приходится работать над отношениями.

— Когда мы спорим, то идем до конца. Однако потом понимаю, что я женщина, и отступаю. Ведь перед мной мужчина, при чем настоящий, взрослый, такой, которого раньше не было в моей жизни, — подчеркнула певица.

Также Ефросинина поинтересовалась, на какие условия Светлане пришлось пойти ради этих отношений.

— Переезд в Европу, — сказала Лобода.

Также артистка рассказала о том, почему скрывает младшую дочь Тильду, а также личность ее отца.

В 2019 году в интервью Ксении Собчак певица проговорилась, что подписала с возлюбленным контракт, согласно которому она не имеет права разглашать о нем никакую информацию. Ефросинией она рассказала, что действие контракта уже закончилось.

— Уже долгое время нам удается скрывать свои отношения от прессы и поклонников. При этом мы, как и все обычные пары, ходим в рестораны, летаем в отпуска. До сих пор нам везло — нас никто не палил, несмотря на отсутствие какой-то специфической конспирации. Мы для себя решили: спалят, значит, спалят — потом будем комментировать. Но подчеркну: не распространяться об отношениях — это мое личное решение. Контракта, о котором я говорила несколько лет назад, уже нет, — отметила Светлана Лобода.

Светлана Лобода — мать двух дочерей: Евангелины (2011) и Тильды (2018). Отец Евангелины – хореограф Андрей Царь, с которым певица рассталась в 2014 году. Отцовство Тильды приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Сейчас Лобода состоит в отношениях, но имя своего избранника не называет. Однако, в мае 2021 года в СМИ начали писать, что гражданским мужем певицы является украинский бизнесмен армянского происхождения Артур Гранц. Через месяц Лобода иронично прокомментировала эту ситуацию, но при этом она ее не опровергла.