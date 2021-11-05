Так не честно: Лобода со слезами на глазах рассказала о возвращении в Украину

Известная певица Светлана Лобода рассказала, почему не выступала в Украине несколько лет, а также прокомментировала свое возвращение.

В интервью Маше Ефросининой она рассказала, что еще в 2017 году активно гастролировала по Украине и другим странам. Однако потом певица прекратила концертную деятельность в Украине из-за конфликта с влиятельным человеком из Одессы.

— 2017 год. Одесса. Мы активно гастролируем везде. У нас концерт в клубе Ибица. Нам его срывают, не позволяют его провести. Мы поначалу не можем понять, что происходит. Люди, собравшиеся под Ибицей, начали бросать дымовые шашки и устраивать драки. И не пускать людей, заходивших в клуб. У нас был конфликт с одним человеком в Одессе. Произошел инцидент, о котором мы в тот момент не знали, мы были напуганы. Ситуация прояснилась несколько лет назад. После того случая мы с командой приняли решение не давать сольных концертов в Украине, – рассказала Лобода.

Для нее это решение было сложным, однако, прежде всего, она думала о безопасности поклонников, которые приходят на концерты.

Также она рассказала, что ее преследовали, поэтому она покинула Украину, а не из-за сорванных концертов.

— Параллельно с увеличением моей популярности меня и мою семью начинают со всех сторон преследовать журналисты. Куда бы я ни приезжала, за мной охотились две или три машины с журналистами, которые меня фотографировали, — поделилась артистка.

Она думает, что была задача сделать ее жизнь невыносимой из-за растущей популярности.

— Кульминацией стало то, когда над моим домом летали дроны, моя Ева очень сильно испугалась. Я обратилась к юристу, взяла дополнительную службу охраны. Охранник говорит: Вам нужно уехать куда-то на время, — заявила Лобода.

Поэтому после концерта во Дворце Спорта в Киеве Лобода покинула Украину.

Светлана не давала сольных концертов в Украине четыре года, однако приезжала для выступлений на корпоративах.

Первый за долгое время концерт, который состоялся летом 2021 года в Одессе, исполнительница символически провела в том же клубе, где его сорвали. Лобода со слезами на глазах заявила, что решила возобновить выступления в родной стране, потому что любит ее.

— Я люблю эту страну. Потому что я переживаю за нее. Потому что здесь моя семья. Потому что так нечестно… – отметила Светлана.