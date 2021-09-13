Концерты российского рэп-исполнителя Моргенштерна (настоящее имя — Алишер Валеев) на территории Украины запрещены. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

— В апреле 2021 года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) был включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии репера: как Валеев, так и Моргенштерн, — сообщили в СБУ.

Такая позиция основывается на выводах лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в творчестве Моргенштерна пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ.

По данным СБУ, это создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с участием рэпера.

— В сентябре 2021 года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы Украины о запланированных им концерты на территории нашего государства. Акцентировано на том, что пребывание лица в «списке Минкульта» автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины — запрещены, — подытожили в СБУ.

Ранее стало известно, что Моргенштерн приедет с концертами в Украине. Выступления артиста запланированы на ноябрь 2021 года. Концерты должны состояться в Запорожье, Харькове и Киеве. Цены на билеты варьируются от 400 до 4490 грн.

Юристы Моргенштерна заявили, что никаких препятствий для выступления артиста в Украине не видят, а присутствие его имени в черном списке Минкульта не является причиной не пускать исполнителя в страну.

Они уверены, что СБУ не может запрещать артисту гастролировать по стране, поскольку «ни один нормативно-правовой акт не предусматривает запрет на музыкальное творчество исполнителя».

Последний концерт Моргенштерна состоялся в Одессе в 2019 году. Тогда он со сцены высмеял траур по погибшим в Одесском торгово-экономическом колледже, назвав скорбь украинский показухой.