Украинский оскаровский комитет объявил участников национального отбора на выдвижение на премию Оскар.

В 2021 году в национальном отборе возьмут участие пять кинолент, которые созданы при государственной поддержке. Они претендуют на номинацию в категории Международный полнометражный фильм.

В отбор попала кинолента Отблеск, режисера Валентина Васяновича. Сюжет фильма — критически опасная трансформация взрослого человека и ускоренное взросление ребенка под давлением войны. Главный герой ленты идет добровольцем на фронт и попадает в плен. После освобождения его ждет мирная жизнь, однако пережитое преследует его.

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Фильм Stop-Zemlia режисера Екатерины Горностай также претендует на выдвижение на премию Оскар. В киноленте рассказывается о жизни 16-летней Маши, которая не только переживает напряженные школьные будни, но и влюбленность в одноклассника.

Нашумевший фильм Носорог Олега Сенцова также попал в национальный отбор. История киноленты основана на реальных событиях 90-х годов в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает к криминальному миру и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

В отборе также возьмет участие лента Натальи Ворожбит Плохие дороги. События фильма, состоящей из четырех новелл, происходят на дорогах Востока Украины в течение 2015 года. Четыре разбитые дороги, четыре типа отношений, вопросы любви, доверия, измены, ненависти и нарушения личных границ на фоне нарушения государственных.

И пятый фильм — это кинолента Виллен Новака под названием Почему я живой, в которой рассказывается о довоенной жизни.

24 сентября станет известно, какую из пяти кинолент выдвинут на Оскар в номинацию Международный полнометражный фильм.

94-я церемония вручения премии Оскар состоится 27 марта 2022 года.