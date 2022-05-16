В ночь с 15 на 16 мая в Лас-Вегасе прошла церемония вручения наград Billboard Music Awards 2022.
В этом году триумфатором премии стала американская певица Оливия Родриго, которая получила награды в семи номинациях. Артистом года стал рэпер Дрейк, он одержал победу в пяти категориях.
В то же время, рекордсмен по количеству номинаций The Weeknd получил лишь одну награду – как лучший R&B-певец.
Список победителей Billboard Music Awards 2022:
- Лучший артист – Дрейк
- Новая звезда – Оливия Родриго
- Лучшая певица – Оливия Родриго
- Лучший певец – Дрейк
- Лучшая группа — BTS
- Лучшая R&B-исполнительница — Doja Cat
- Лучший R&B-исполнитель — The Weeknd
- Лучший рэп-исполнитель — Дрейк
- Лучшая рэп-исполнительница — Megan Thee Stallion
- Лучший рок-исполнитель — Glass Animals
- Лучший R&B-альбом – Doja Cat (Planet Her)
- Лучший рэп-альбом – Drake (Certified Lover Boy)
- Лучший рок-альбом — Twenty one pilots (Scaled and Icy)
- Лучшая рок-песня – Maneskin — Beggin
- Лучший танцевальный альбом – Illenium (Fallen Embers)
- Лучшая песня Hot 100 — The Kid LAROI & Justin Bieber — Stay
- Лучший артист Billboard 200 – Тейлор Свифт
- Награда за вклад в музыку – Mary J. Blige
Отметим, что Billboard Music Award – это музыкальная премия, вручаемая американским печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах. Церемония впервые прошла в 1990 году.