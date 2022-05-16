В ночь с 15 на 16 мая в Лас-Вегасе прошла церемония вручения наград Billboard Music Awards 2022.

В этом году триумфатором премии стала американская певица Оливия Родриго, которая получила награды в семи номинациях. Артистом года стал рэпер Дрейк, он одержал победу в пяти категориях.

В то же время, рекордсмен по количеству номинаций The Weeknd получил лишь одну награду – как лучший R&B-певец.

Список победителей Billboard Music Awards 2022:

Лучший артист – Дрейк

Новая звезда – Оливия Родриго

Лучшая певица – Оливия Родриго

Лучший певец – Дрейк

Лучшая группа — BTS

Лучшая R&B-исполнительница — Doja Cat

Лучший R&B-исполнитель — The Weeknd

Лучший рэп-исполнитель — Дрейк

Лучшая рэп-исполнительница — Megan Thee Stallion

Лучший рок-исполнитель — Glass Animals

Лучший R&B-альбом – Doja Cat (Planet Her)

Лучший рэп-альбом – Drake (Certified Lover Boy)

Лучший рок-альбом — Twenty one pilots (Scaled and Icy)

Лучшая рок-песня – Maneskin — Beggin

Лучший танцевальный альбом – Illenium (Fallen Embers)

Лучшая песня Hot 100 — The Kid LAROI & Justin Bieber — Stay

Лучший артист Billboard 200 – Тейлор Свифт

Награда за вклад в музыку – Mary J. Blige

Отметим, что Billboard Music Award – это музыкальная премия, вручаемая американским печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах. Церемония впервые прошла в 1990 году.