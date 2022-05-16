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Музыка

Триумф Оливии Родриго и Дрейка: победители премии Billboard Music Awards 2022

16 мая 2022, 13:13
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Billbord Music Awards 2022

В ночь с 15 на 16 мая в Лас-Вегасе прошла церемония вручения наград Billboard Music Awards 2022.

В этом году триумфатором премии стала американская певица Оливия Родриго, которая получила награды в семи номинациях. Артистом года стал рэпер Дрейк, он одержал победу в пяти категориях.

В то же время, рекордсмен по количеству номинаций The Weeknd получил лишь одну награду – как лучший R&B-певец.

Список победителей Billboard Music Awards 2022:

  • Лучший артист – Дрейк
  • Новая звезда – Оливия Родриго
  • Лучшая певица – Оливия Родриго
  • Лучший певец – Дрейк
  • Лучшая группа — BTS
  • Лучшая R&B-исполнительница — Doja Cat
  • Лучший R&B-исполнитель — The Weeknd
  • Лучший рэп-исполнитель — Дрейк
  • Лучшая рэп-исполнительница — Megan Thee Stallion
  • Лучший рок-исполнитель — Glass Animals
  • Лучший R&B-альбом – Doja Cat (Planet Her)
  • Лучший рэп-альбом – Drake (Certified Lover Boy)
  • Лучший рок-альбом — Twenty one pilots (Scaled and Icy)
  • Лучшая рок-песня – Maneskin — Beggin
  • Лучший танцевальный альбом – Illenium (Fallen Embers)
  • Лучшая песня Hot 100 — The Kid LAROI & Justin Bieber — Stay
  • Лучший артист Billboard 200 – Тейлор Свифт
  • Награда за вклад в музыку – Mary J. Blige

Отметим, что Billboard Music Award – это музыкальная премия, вручаемая американским печатным изданием Billboard за выдающиеся достижения артистов в музыкальных чартах. Церемония впервые прошла в 1990 году.

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