Грузию на Евровидении 2024 в Мальме представляет певица Нуца Бузаладзе. Она выступила во втором полуфинале с песней Firefighter.

Что известно о представительнице Грузии и о чем она будет петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.

Кто такая Нуца Бузаладзе: биография

Нуца Бузаладзе родилась в Тбилиси, но выросла в Турции. С 5 лет была участницей детской музыкальной группы, впоследствии стала ведущей вокалисткой и гитаристкой в ансамбле. С 8 лет брала уроки игры на фортепиано.

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Некоторое время Бузаладзе жила в Лос-Анджелесе, где получила музыкальный опыт. С 2024 года ее постоянным местом жительства является Дубай. Сольную карьеру певица начала в 2011 году, когда участвовала в шоу Грузия имеет талант. В 2014-м Нуца одержала победу на музыкальном фестивале Новая Волна, проходившем в Юрмале (Латвия).

В течение последующих лет Бузаладзе участвовала в различных телевизионных передачах, также сотрудничала с турецкой певицей Хадисе, которая была ее тренером на шоу Голос Турции. В 2017 году Нуца Бузаладзе выпустила песню White Horses Run, с которой заняла второе место на грузинском отборе на Евровидение.

В 2019-м певица презентовала дебютный EP Nutsa22, содержащий каверы на грузинские песни и англоязычные композиции. После этого Бузаладзе выпустила свой прорывной хит Gelodebi. В 2023 году певица участвовала в шоу American Idol, где попала в топ-12.

Перевод песни Нуца Бузаладзе — Firefighter

Пожарник

Я вижу все в воздухе, это витает в воздухе

Я бегу сквозь этот пепел, как пожарный.

Погаси огонь,

Погаси огонь,

Мы создавали империи,

Просто чтобы увидеть, как они горят?

Мое сердце бьется громче,

Я быстра, словно тигр,

Нет страха в моих глазах, и все-таки

Я сберегу эту любовь.

Потолок разрушается, окна горят,

Дышать становится все сложнее.

Ты слышишь мой зов? Вижу падающий пепел,

Я на коленях, но я сберегу эту любовь.

Я вижу все в воздухе, это витает в воздухе

Я взмываю из пепла, словно феникс, да.

Ты знаешь, я буду там,

Ты знаешь, что я буду там.

Пробираюсь сквозь этот пепел, словно я твой пожарный.

Погаси огонь, (Погаси огонь)

Погаси огонь, погаси огонь,

Погаси огонь, погаси огонь.

Приди, танцуй под этот гром,

Потому что любовь делает нас сильнее.

Мы здесь не навсегда,

Так можем ли мы сберечь эту любовь?

От любви до пожара,

Так почему же мы это делаем?

Мы должны подниматься выше,

И выше, и выше.

Потолок разрушается, окна в огне,

Дышать становится сложнее.

Можешь ли ты меня услышать? Я вижу падающий пепел,

Он падает, падает.

Вижу его в воздухе, это реальность,

Я восстаю из пепла, как феникс, да.

Ты знаешь, что я буду там,

Ты знаешь, я буду там.

(Вижу его в воздухе, вижу его в воздухе)

(Мы поднимаемся из этого пепла, словно феникс, да)

(Ты знаешь, мы будем там)

(Ты знаешь, что мы будем там)

(Мы взмываем из пепла, как огнеборец)

Я вижу все в воздухе, это витает в воздухе

Мы восстаем из пепла, как феникс, да.

Ты знаешь, что ты будешь там,

(Ты знаешь, что мы будем там)

(Мы восстаём из этого пепла)

Как пожарный.

Нуца Бузаладзе — Firefighter: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Нуца Бузаладзе