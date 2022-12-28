Новогодние обычаи, объединявшие украинцев в мирное время – важная опора во время войны. И встреча главной ночью года в кругу близких перед телевизором – одна из них. Чтобы добавить зрителям домашний уют и положительные эмоции в сложное для страны время, ICTV2 подготовил спецэфир.

В этом году канал вернет зрителям традиционный просмотр комедий и зажигательных голливудских боевиков вселенной ICTV. Начнет канун Нового года ICTV2 с показа комедийного сериала Марк + Наталка. В дальнейшем будут поддерживать несокрушимый дух украинцев голливудские боевики Тяжелая мишень и Три икса.

Основную часть эфирного времени 31 декабря телеканал отвел для показа комедий. Особую атмосферу и хорошее настроение будут создавать шесть частей легендарной полицейской академии. Показ которых начнется в 15:05. В 23:45 ICTV2 покажет традиционное новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского.

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Сразу после полуночи в эфире выйдет Участковый из ДВРЗ. Операция Новый год – комедийный украинский фильм для всей семьи с Вячеславом Довженко в главной роли. Затем зрителям будут показывать серии приключенческой комедии Казаки. Абсолютно лживая история.

1 января Нового года ICTV2 рано покажет фильм Нереальный КОПец. В 10:45 будет повтор комедии о приключениях участкового в новогоднюю ночь, показ которой продлится до 13:00. В прайме канал покажет три части культовой саги Парк Юрского периода режиссера Стивена Спилберга.

В 19:00 ICTV2 покажет голливудский блокбастер Мир Юрского периода, в 21:00 зрителям предлагают посмотреть супергеройский боевик Веном с Томом Харди в главной роли. Завершит вечер первого дня повтор серий Казаки. Абсолютно лживая история.

ICTV2 – новый телеканал медиагруппы Starlight Media, показывающий премьеры и любимые сериалы, фильмы, юмористические и информационные программы, ранее являвшиеся частью канала ICTV.