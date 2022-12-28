Новорічні звичаї, які об’єднували українців у мирний час – важлива опора під час війни. І зустріч головної ночі року у колі близьких перед телевізором – одна з них. Аби додати глядачам домашнього затишку і позитивних емоцій у складний для країни час, ICTV2 підготував спецефір.

Цьогоріч канал поверне глядачам традиційний перегляд комедій і запальних голлівудських бойовиків всесвіту ICTV. Розпочне переддень Нового року ICTV2 із показу комедійного серіалу Марк + Наталка. Надалі підтримуватимуть незламний дух українців голлівудські бойовики Важка мішень і Три ікси.

Основну частину ефірного часу 31 грудня телеканал відвів для показу комедій. Особливу атмосферу і добрий настрій створюватимуть шість частин легендарної Поліцейської академії. Показ яких розпочнеться о 15:05. О 23:45 ICTV2 покаже традиційне новорічне привітання президента України Володимира Зеленського.

Зараз дивляться

Одразу після опівночі в ефірі вийде Дільничний з ДВРЗ. Операція Новий рік – комедійний український фільм для всієї сім’ї з Вʼячеславом Довженко у головній ролі. Опісля глядачам показуватимуть серії пригодницької комедії Козаки. Абсолютно брехлива історія.

1 січня Нового року ICTV2 зрання покаже фільм Нереальний КОПець. О 10:45 буде повтор комедії про пригоди дільничного в новорічну ніч, показ якої триватиме до 13:00. У праймі канал покаже три частини культової саги Парк Юрського періоду режисера Стівена Спілберга.

О 19:00 ICTV2 покаже голлівудський блокбастер Світ Юрського періоду, о 21:00 глядачам пропонують подивитися супергеройський бойовик Веном із Томом Гарді в головній ролі. Завершить вечір першого дня року повтор серій Козаки. Абсолютно брехлива історія.

ICTV2 – новий телеканал медіагрупи Starlight Media, що показує прем’єри та улюблені серіали, фільми, гумористичні й інформаційні програми, що раніше були частиною каналу ICTV.