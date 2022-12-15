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Starlight Media анонсировала новый телеканал ICTV 2 — что на нем будут показывать

15 декабря 2022, 16:24
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
ICTV 2

Starlight Media анонсировала новый телеканал, который вернет популярные программы и кино-сериальную линейку ICTV. Он получил название ICTV 2.

15 декабря Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал разрешение на вещание канала ICTV 2. Теперь украинцы снова смогут смотреть любимые сериалы, шоу и полнометражные фильмы.

В то время команда новостей и общественно-важных программ Starlight Media продолжит ежедневную работу на информационном фронте и будет транслировать марафон Единые новости на телеканале ICTV до нашей победы.

Сейчас смотрят

CEO Starlight Media Александр Богуцкий говорит, каждый день наши новостные редакции работают ради защиты украинцев от российской пропаганды, информирования и приближение победы. Это наша ответственность перед страной и миссия, которую мы выполняем в марафоне.

— Мы знаем, что в это сложное время борьбы украинцы нуждаются не только в информационной, но и эмоциональной опоре. Поэтому мы продолжаем нашу работу на пользу общества и создаем ICTV 2. Этот канал соберет любимые программы и кино-сериальные продукты для аудитории и станет еще одним качественным решением для наших партнеров, с которыми мы работаем ради восстановления, — отметил он.

Высокий запрос на популярный контент со стороны провайдеров и рекламодателей стал важной предпосылкой создания канала. Поэтому компания собирает на новой платформе востребованные среди зрителей программы и готовит премьеры сериалов, снятых до начала войны.

— Сейчас наши чувства обострены, мы сильнее нуждаемся в уверенности, справедливости и защищенности, которые сможет приумножить в нашей жизни вселенная героев ICTV. Здесь зритель станет более решительным и полным сил. Ведь наши программы и сериалы вдохновляют и несут в себе желание жить, двигаться и бороться. Об этом мы и хотели подчеркнуть в слогане канала: Ты среди своих, – говорит исполнительный директор телеканала ICTV Анастасия Штейнгауз.

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