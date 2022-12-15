Starlight Media анонсировала новый телеканал ICTV 2 — что на нем будут показывать

Starlight Media анонсировала новый телеканал, который вернет популярные программы и кино-сериальную линейку ICTV. Он получил название ICTV 2.
15 декабря Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания выдал разрешение на вещание канала ICTV 2. Теперь украинцы снова смогут смотреть любимые сериалы, шоу и полнометражные фильмы.
В то время команда новостей и общественно-важных программ Starlight Media продолжит ежедневную работу на информационном фронте и будет транслировать марафон Единые новости на телеканале ICTV до нашей победы.
CEO Starlight Media Александр Богуцкий говорит, каждый день наши новостные редакции работают ради защиты украинцев от российской пропаганды, информирования и приближение победы. Это наша ответственность перед страной и миссия, которую мы выполняем в марафоне.
— Мы знаем, что в это сложное время борьбы украинцы нуждаются не только в информационной, но и эмоциональной опоре. Поэтому мы продолжаем нашу работу на пользу общества и создаем ICTV 2. Этот канал соберет любимые программы и кино-сериальные продукты для аудитории и станет еще одним качественным решением для наших партнеров, с которыми мы работаем ради восстановления, — отметил он.
Высокий запрос на популярный контент со стороны провайдеров и рекламодателей стал важной предпосылкой создания канала. Поэтому компания собирает на новой платформе востребованные среди зрителей программы и готовит премьеры сериалов, снятых до начала войны.
— Сейчас наши чувства обострены, мы сильнее нуждаемся в уверенности, справедливости и защищенности, которые сможет приумножить в нашей жизни вселенная героев ICTV. Здесь зритель станет более решительным и полным сил. Ведь наши программы и сериалы вдохновляют и несут в себе желание жить, двигаться и бороться. Об этом мы и хотели подчеркнуть в слогане канала: Ты среди своих, – говорит исполнительный директор телеканала ICTV Анастасия Штейнгауз.