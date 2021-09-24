Голливудского актера Николаса Кейджа в состоянии сильного алкогольного опьянения выгнали из ресторана в Лос-Анджелесе.

На видео, которое опубликовали в сети, видно, что актер босиком сидит на диване в леопардовых штанах. Сначала он спорит с персоналом заведения, а затем пытается обуть скинутые тапочки.

Потом охранник вывел артиста на улицу. Николас пытался вернуться в заведение, однако его остановили в дверях.

Посетители ресторана отметили, что пьяного Николаса Кейджа перепутали с бездомным.

По словам сотрудников ресторана, перед этим актер пил дорогой виски и шоты текилы. Инцидент произошел 13 сентября.

За месяц до этого у Николаса Кейджа отобрали особняк в Лас-Вегасе.

Актер покупал его в 2006 году за $8,5 млн, но через несколько лет дом выставили на продажу, поскольку звезда Голливуда задолжал государству $14 млн налогов.

Все это время Кейдж искал возможность выкупить недвижимость, но его попытки оказались тщетными. Летом 2021 года у поместья появился новый собственник.

Николас Кейдж был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда в 1990-х и 2000-х годах.

Он сыграл в таких лентах как Покидая Лас-Вегас, Без лица, Воздушная тюрьма, Угнать за 60 секунд, Призрачный гонщик, Пророк, Сокровище нации. Последние годы Кейдж участвовал в малобюджетных картинах.

В феврале 2021 года актер женился в пятый раз. Его избранницей стала 25-летняя японка Рико Шибата.