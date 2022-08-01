Отец Илона Маска признался, что не гордится своим сыном-миллиардером. Также Эррол Маск не водит автомобиль Tesla, и не интересуется успехами своего старшего сына.

— Я не горжусь Илоном. Мы семья, которая давно занимается многими интересными вещами. Я ни разу не получил подачки от своего сына-миллиардера, — заявил Эррол.

Мужчина признался, что у него гордость вызывает его младший сын Кимбал, который также смог стать миллиардером благодаря вложению всех своих средств в Tesla. Младший в семье Масков считается ресторатором, что и вызывает у отца гордость.

Эррол считает, что Илон мог быть намного счастливее, но он кажется аутсайдером, отстающим от графика своего плана на жизнь.

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— Я знаю, это звучит безумно, но мы, как семья, склонны так думать. Сейчас ему 50, а я все еще думаю о нем как о маленьком мальчике, — заявил мужчина.

Что касается автопарка Эррола, в нем нет Tesla — он катается на Bentley, Rolls Royce и Mercedes-Benz.

Личная жизнь главы Tesla также беспокоит его отца — он переживает, что миллиардер никогда не найдет себе женщину, которая сможет ради него и семьи отказаться от своей карьеры.

За последнее время вокруг самого богатого человека в мире раскрываются интересные факты о его жизни, которые ранее были неизвестны обществу. К примеру, в конце июля Маска обвинили в романе с женой сооснователя Google — это произошло в декабре, и стало причиной развода пары.