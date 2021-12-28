Самыми популярными видами досуга в 2021 были просмотр фильмов и сериалов, приготовление любимых блюд, чтение, прослушивание книг и посещение гостей.

Об этом свидетельствуют результаты итогового годового онлайн-опроса социологической группы Рейтинг.

– Около 40% относительно часто употребляли алкоголь (20% не делали этого). Треть занимались физическими тренировками, фитнесом (столько же не делали этого), зато йогой занимались лишь 4% и это наименее популярное хобби среди опрошенных, — говорится в опросе.

Треть опрошенных относительно часто занимались шопингом или ездили на природу и пикники. Около 30% в этом году часто или иногда ходили в кафе, занимались фотографией, делали косметические процедуры.

Треть украинцев смогли реализовать все или большинство своих планов в 2021 году.

– Еще половине удалось частично реализовать планы и только 13% сказали, что им ничего не удалось. Также украинцы оценили успеваемость в этом году: для каждого третьего год был успешным, для половины посредственным, и только для каждого десятого – совсем не успешный, – говорится в результатах исследования.

Социологи отметили, что почти 40% украинцев удовлетворены своей жизнью, только 11% респондентов недовольны вовсе.

— Немного чаще о том, что они удовлетворены жизнью, говорили младшие опрошенные и мужчины. Также чем выше опрошенные оценивают свой доход, тем успешнее на их взгляд был их год, – указывают

Кроме того, более 40% опрошенных в этом году часто испытывали стресс. Чаще об ощущениях стресса говорили люди с более низкими доходами и женщины.

Стоит отметить, что опрос проводился методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1,6 тыс. украинцев от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.