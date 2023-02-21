Австралийская актриса Марго Робби призналась, что ей действительно было больно во время съемок секс-сцены в фильме Волк с Уолл-Стрит.

Марго сказала, что получила ужасные порезы по всему телу после съемок, во время которых лежала на фальшивых деньгах вместе с Леонардо Ди Каприо.

В фильме Марго играла роль Наоми — второй жены жадного к деньгам биржевого маклера Джордана Белфорта.

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— Я получила миллион порезов на спине от всех этих денег! Это не так гламурно, как кажется. Если кто-то когда-либо планирует заняться сексом поверх кучи денег — не надо. Может быть, настоящие деньги немного мягче, но фальшивые похожи на бумагу. Когда я встала с кровати и повернулась, чтобы взять свой халат, все ахнули, — вспоминает Робби.

Тогда она спросила, что случилось, а в ответ услышала: — Ты выглядишь так, будто тебя отхлестали миллион раз. Твоя спина покрыта тысячей красных царапин.

Съемочная группа предложила накинуть Робби халат, однако она отказалась, поскольку смысл ее героини в том, что ее тело — ее единственная форма валюты в этом мире.