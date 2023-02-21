Австралійська акторка Марго Роббі зізналася, що їй справді було боляче під час зйомок секс-сцени у фільмі Вовк з Уолл-Стріт.

Марго сказала, що в неї залишилися жахливі порізи по всьому тілу після зйомок, під час яких вона лежала на фальшивих грошах разом із Леонардо Ді Капріо.

У фільмі Марго грала роль Наомі – другу дружину жадібного до грошей біржового маклера Джордана Белфорта.

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– Я отримала мільйон порізів на спині від усіх цих грошей! Це не так гламурно, як здається. Якщо хтось колись планує зайнятися сексом на купі грошей – не треба. Можливо, справжні гроші трохи м’якші, але фальшиві схожі на папір. Коли я встала з ліжка і повернулася, щоб взяти свій халат, усі ахнули, – згадує Роббі.

Тоді вона спитала, що трапилося, а у відповідь почула: – Ти маєш такий вигляд, ніби тебе відшмагали мільйони разів. Твоя спина вкрита тисячею червоних подряпин.

Знімальна група запропонувала накинути Роббі халат, проте вона відмовилася, оскільки сенс її героїні в тому, що її тіло – єдина форма валюти в цьому світі.