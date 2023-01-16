10 января официально вышла в свет книга принца Гарри Запасной, которая еще до продажи успела наделать много шума среди общественности. Мемуары поставили под удар репутацию герцога Сассекского, обрушив его популярность на родине.

В книге принц Гарри сделал ряд громких заявлений. Казалось бы, само ее название должно было бы вызвать жалость к младшему сыну короля Чарльза III. Ведь именно монарх назвал его Запасным после рождения, имея ввиду, что тот сможет стать королем лишь после старшего брата, принца Уильяма, а теперь и его детей.

Однако Гарри разошелся и решил вывалить все о жизни королевской семьи.

Сейчас смотрят

Громкие заявления принца Гарри в книге Запасной

Герцог Сассекский резко негативно относился к нынешней королеве-консорту Камилле. Он даже просил отца не жениться на ней, поскольку боялся, что она станет злой мачехой.

Принц Гарри заявил, что отец даже не обнял его, когда тот в 12-летнем возрасте узнал о гибели матери — принцессы Дианы в автокатастрофе.

Герцог Сассекский назвал принца Уильяма любимым братом и заклятым врагом и признал, что они всю жизнь были соперниками.

В мемуарах Гарри впервые рассказал о драке с братом Уильямом, которая произошла из-за Меган Маркл. Тогда Уильям сорвался и толкнул его на пол. Без травм не обошлось — Гарри упал на собачью мыску, из-за чего получил порезы на спине.

Младший сын короля Великобритании рассказал, что его не пригласили на самолет, которым другие члены королевской семьи отправились в замок Балморал в день смерти Елизаветы II.

Гарри потерял целомудрие в поле за пабом. Имя девушки раскрывать не стал, сказал лишь то, что она была старше его.

Принц употреблял алкоголь, курил марихуану и нюхал кокаин.

Гарри признался, что во время службы в армии в Афганистане он убил 25 талибов.

Герцог так скучал по своей матери, что даже встречался с ясновидящей.

Мемуары принца Гарри — это сплошные заявления, однако, по всей видимости, не в его пользу.

Реакция мировых СМИ и критиков на книгу принца Гарри

Обозреватель отдела культуры газеты The Guardian Шарлотта Хиггинс отметила, что Запасной — попытка принца вернуть свою идентичность. Она описала книгу как вызывающую сочувствие, раздражение, ощущение абсурда, но странно захватывает.

Также герцог Сассекский в книге рассказывает о преследователях из таблоидов, для которых, по его словам, член королевской семьи — не человек, а насекомое.

— Боги в версии Гарри — это не олимпийцы и не короли, а папарацци и репортеры, так что круг замкнулся, — пишет Шарлотта.

Автор рецензии Financial Times Генри Манс признался, по его мнению, книга принца Гарри — “самый терпимый” продукт от него, если сравнивать с интервью Опре Уинфри, сериалом о герцогах Сессекских на Netflix, а также различными подкастами.

— Гарри предстает честным и думающим, но также разгневанным, тонкокожим, потерянным, — отмечает Генри.

Причина в этом, по словам обозревателя, скрывается в детских травмах Гарри, в том числе и в потере матери.

По оценке Генри Манса, недостаток мемуаров в обилии слишком интимных подробностей и публикации содержания частных разговоров между Виндзорами.

Колумнистка британского портала INews Ясмин Алибай-Браун назвала книгу Гарри местью бунтаря, который не может отказаться от монархии. С одной стороны она оправдывает герцога, с другой — критикует.

— Он кажется сложным и трудным для классификации — обаятельный и непостоянный, умный и опрометчивый, смешной, яростный и часто ужасно ранимый… Все звучит правдоподобно. Наблюдения подтверждают откровения Дианы об отдаленных родственниках ее мужа, любовном треугольнике и психологических потрясениях… Она — сердце этой книги, — написала Ясмин.

Добавляет, больше всего этот принц боится повторения истории. После этого он должен повернуть свою жизнь и больше ничего не говорить. Чтобы обрести покой, ему нужно быть подальше от своего неблагополучного клана и этих бурлящих островов.

Популярность принца Гарри в Великобритании после выхода книги

По данным одной из самых больших британских социологических компаний YouGov, симпатии британцев к принцу Гарри упали до минимальной отметки с 2011 года. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас положительные эмоции он вызывает у 26% опрошенных. Пять лет назад — у 80%.

Негативные эмоции герцог Сассекский вызывает у 64%.

В декабре 2022 года принц Гарри вызвал симпатию у 49% опрошенной молодежи. В январе 2023 года показатели сравнялись: по 41% положительно и негативно настроенных к нему респондентов.

Стоит отметить, что на рейтинге королевской семьи выход книги пока что никак не отобразился. К примеру, рейтинг симпатии к принцу Уильяму после откровений Гарри упал всего с 77% до 69%.