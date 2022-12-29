Американская актриса Кристина Риччи прокомментировала игру своей коллеги Дженны Ортеги в роли Уэнсдей.

Дело в том, что в оригинальной истории о Семейке Аддамс эту роль исполняла именно Кристина.

Так, Риччи сказала, что новая Уэнсдей отличается от той, которую играла она, поэтому у нее должна быть своя история.

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— Я не возражаю. Я говорю о ней практически в каждом интервью! Однако я думаю, важно отметить, что новая Уэнсдей отличается. Сегодняшние молодые люди заслуживают того, чтобы иметь свою собственную версию Уэнсдей, — подчеркнула Кристина.

Стоит отметить, что в нашумевшем сериале от Netflix тоже появилась, хоть и не в роли главной героини. Она сыграла одну из учительниц академии Невермор.