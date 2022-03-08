Американская певица, артистка Бродвея и исполнительница саундтрека из мультфильма Ледяное сердце Идина Мензел отозвалась на песню украинской девочки, которая прячется в бомбоубежище.

В сети разлетелось видео, на котором маленькая девочка Амелия в бомбоубежище поет песню Отпусти и забудь из популярного мультика. Таким образом малышка пыталась отвлечь и развлечь жителей в укрытии.

Пение девочки умилило пользователей сети, поэтому ролик быстро стал популярным. Его заметила и сама исполнительница саундтрека Идина Мензел.

Артистка сделала репост в своем Twitter.

We see you. We really, really see you. ???????? https://t.co/Vhln1MjXpX — Idina Menzel (@idinamenzel) March 7, 2022

— Мы видим тебя. Мы действительно, действительно видим тебя,- написала Идина.

Уже 13-й день жители украинских городов вынуждены прятаться в бомбоубежищах, опасаясь бомбежки. 24 февраля Россия напала на Украину.

За Украину выступают все цивилизованные страны мира, всемирно известные люди и бренды. Все призывают президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить огонь.

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