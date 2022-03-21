На Atlas Arena в городе Лодзь самые известные звезды польской и украинской музыкальной сцены приняли участие в концерте Вместе с Украиной.
Открыла мероприятие гимном Украины семилетняя украинка Амелия Анисович.
Затем со словами благодарности к польскому народу обратилась народная артистка Украины Тина Кароль.
– Популярный польский актер и кинорежиссер Анджей Северин со сцены направил “Русский военный корабль” в должное место, – передает посол Украины в Польше Андрей Дещица.
Особые эмоции, говорит дипломат, вызвал Заповіт Шевченко, прочитанный на двух языках – украинском и польском.
Концерт на Atlas Arena транслировали по польскому, украинскому телевидению и еще в 50 странах.
У телезрителей была возможность помочь фонду поддержки Украины.
Общая сумма средств, которую удалось собрать благодаря SMS-сообщениям, составляет более 2 млн. злотых.
Источник: Андрей Дещиця
Фото: Андрей Дещиця