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2 млн злотых для Украины: Тина Кароль и другие звезды выступили на Atlas Arena в Лодзе

21 марта 2022, 06:16
Татьяна Забожко редактор ленты
Концерт у Польщі Разом з Україною_Тіна Кароль

На Atlas Arena в городе Лодзь самые известные звезды польской и украинской музыкальной сцены приняли участие в концерте Вместе с Украиной.

Открыла мероприятие гимном Украины семилетняя украинка Амелия Анисович.

Концерт у Польщі Разом з Україною

Затем со словами благодарности к польскому народу обратилась народная артистка Украины Тина Кароль.

– Популярный польский актер и кинорежиссер Анджей Северин со сцены направил “Русский военный корабль” в должное место, – передает посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Концерт у Польщі Разом з Україною

Особые эмоции, говорит дипломат, вызвал Заповіт Шевченко, прочитанный на двух языках – украинском и польском.

Концерт у Польщі Разом з Україною

Концерт на Atlas Arena транслировали по польскому, украинскому телевидению и еще в 50 странах.

У телезрителей была возможность помочь фонду поддержки Украины.

Концерт у Польщі Разом з Україною

Общая сумма средств, которую удалось собрать благодаря SMS-сообщениям, составляет более 2 млн. злотых.

Источник: Андрей Дещиця

Фото: Андрей Дещиця

Теги
Війна в Україні , Концерт , Новини Польщі , Польша , Російська агресія , Тина Кароль , Украина
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