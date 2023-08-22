Где можно встретить Вельбоя, Тринчер и Таллера? Звезды “сдали” любимые места в Киеве

Антон Вельбой, Даша Кубик, Женя Лесничий, Аня Тринчер и Женя Таллер рассказали о местах в Киеве, где они любят гулять и отдыхать.

Где можно неожиданно встретить кумиров, они признались за кулисами шоу Хто зверху, которое стартует на Новом канале уже 21 сентября.

Антон Вельбой

Певец любит летним вечером прогуляться по направлению от Арки до Труханова острова.

— Я люблю вечерний летний Киев. Солнышко садится, и ты выходишь прогуляться… Обычно стартую от стеклянного моста возле Арки Свободы украинского народа, иду по аллее художников до Андреевского спуска, по нему спускаюсь на Контрактовую площадь и направляюсь к воде. Прогулка заканчивается на Трухановом острове.

Даша Кубик

Блогер Даша Кубик обожает гулять по центральной улице столицы — девушку часто можно встретить на Крещатике.

— Все мои друзья очень удивляются, что я люблю Крещатик. Там всегда много людей, все узнают. Но я обожаю там гулять! Кстати, не так часто, как может казаться, меня отвлекают и просят о фото. Думаю, люди понимают, что я хочу просто спокойно пройтись, без лишнего внимания.

Женя Лесничий

Звезда сериала Голова обожает историческую часть Киева, поэтому в свободное время гуляет по Подолу.

— Когда я только приехал в столицу и еще не хорошо ориентировался, у меня были не прогулки, а скорее блуждания. Сейчас же прекрасно ориентируюсь в Киеве. И как только есть свободное время, иду на Подол. Могу долго там гулять и получать удовольствие.

Аня Тринчер

Певица любит центр Киева — сердце столицы. Чаще всего ее можно встретить именно в центре, неподалеку ТЦ Gulliver. Также Тринчер любит Андреевский спуск и Золотые ворота.

— Чаще всего меня можно увидеть где-то возле торгового центра Gulliver или кафе Milk bar. Просто обожаю рабочие встречи в центре. Кстати, я всегда открыта к людям. Если кто-то хочет сфотографироваться, никогда не отказываю. Моими любимыми местами отдыха в Киеве являются Андреевский спуск и Золотые ворота. Люблю атмосферу там! А вообще, весь Киев — это уже любимое место, наполненное невероятной силой, трудолюбием и красотой.

Женя Таллер

Чаще всего блогера можно встретить в его же заведениях. Также Таллер любит гулять от Бассейной улицы в направлении Пейзажки.

— Меня очень часто можно встретить на парапете Министерства шаурмы, владельцем которого я являюсь. Это популярное место, где мы с друзьями проводим вечера. И было несколько ситуаций, когда люди приходили поесть, а бонусом получали возможность пообщаться или сфотографироваться. И это приятно обеим сторонам! Гулять я люблю по маршруту: улица Бассейная, Рейтарская, Богдана Хмельницкого, Ярославов Вал и Пейзажная аллея.