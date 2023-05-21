Уже больше года часть украинцев пытается адаптироваться к жизни за границей из-за войны. Недавно в Институте демографии и социальных исследований им. М. Птухи НАН Украины сообщили о том, что число беженцев насчитывает около 5 млн. О своих опасениях по этому поводу рассказала руководитель информационной службы телеканала ICTV и ведущая марафона Єдині новини Елена Фроляк.

— Есть много “но”, поэтому никого не осуждаю, могу понять всех. Но мне очень больно, как человеку, гражданке и журналистке. Это как дом. Когда из него уезжают, он пропадает. Так же и Украина. Ей надо, чтобы люди возвращались, — отмечает ведущая.

Фроляк призналась, что ее удивляют результаты социологических исследований, в которых 50% украинских беженцев говорят, что готовы вернуться домой при условии, что здесь будут качественные медицина, образование и жилье.

— Понимаю, что еще не совсем безопасно, некоторым людям некуда возвращаться. Но есть те, которые точно могут ехать обратно. Тот комфорт и качество жизни, которым наши так восхищаются в Европе и Америке, сделали люди. Да, наверное, и государство, но прежде всего люди. Поэтому надо приезжать сюда, засучить рукава и работать.

Когда в феврале прошлого года приехала в Косов, узнала, что куча моих местных знакомых, друзей уехали в Польшу. Спрашиваю: “Почему? Вам до границы два часа. Если, не дай Бог, дойдет сюда Путин, вы успеете убежать”. Люди тратили последние деньги, чтобы отправить детей и внуков за границу. Скажут, что это не мое дело, но и мое тоже. Потому что в моей стране война. Чем быстрее беженцы вернутся, тем быстрее мы начнем работать. А работы очень много, — делится Елена.