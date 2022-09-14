Модель Виктория Маремуха рассказала о свободных отношениях и встречах с другими мужчинами в браке.

Финалистка шоу Супермодель по-украински 2 узаконила отношения с французом Луи летом 2021 года. Говорит, за период беременности изменилось то, что их гостевой брак перешел в обычный.

— Во-первых, потому что мы в Таиланде были вместе и поддерживали друг друга. Для нас обоих было сложным то, что началась война. Было сложно, мы привыкли, что у каждого свое пространство, а тут мы одни в небольшой комнате, хотя потом мы нашли двухэтажный номер, — отметила Виктория.

Говорит, периодически спали вместе, иногда отдельно, поскольку жарко и она была беременна. Признается, исчезла романтика, когда был гостевой брак — ходили на свидания.

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— В этом и есть прикол такого брака. Когда вы живете друг с другом, вы становитесь соседями. У вас бытовуха, видите друг друга разными… Измена — это когда скрывают, когда не говорят о том, что тебе изменили — был другой мужчина, женщина. У нас многие пары так живут, — подчеркнула Маремуха.

Отмечает, они же выбрали путь, в котором не скрывают друг от друга ничего. Был момент, когда Виктория и Луи расстались, поскольку думали, что любовь прошла, однако это был кризис.

— Мы решили его таким способом. Конечно, мы не пришли к этому сразу. Каждый занимался отдельно с психологами, разбирался в себе, после мы пошли к семейному психологу. Для себя выбрали такой путь, это наше дело. Были моменты, когда до беременности я встречалась с другими мужчинами и Луи об этом знает, — говорит Виктория.

Добавляет, муж ревновал, однако никаких интимных отношений с тем мужчиной не было.

— Я сразу говорю честно, что люблю своего мужа. Просто мы выбрали такие отношения… С другим интим был и Луи знает об этом, и у него тоже был. Но не больше интима… Я даже больше скажу, я знакома с теми девушками, с которыми у Луи был интим. Знаю, что будет много осуждений, но это наша жизнь, — подчеркнула модель.

7 сентября Виктория Маремуха родила сына. Однако говорит, что рождение первенца не поменяет их с мужем свободных отношений.

Несмотря на такой вид отношений, супруги планируют прожить всю жизнь вместе. Однако отмечает — никто не застрахован, однако боится, чтобы они не полюбили других людей.

Фото: Виктория Маремуха