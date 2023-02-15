Модная обувь на весну 2023

Еще немного и наступит весна, а значит — время задуматься о сезонном гардеробе, поскольку зимний вскоре придется прятать. Важная часть наших ежедневных образов — обувь, которая, в первую очередь, должна быть удобной и практичной, эти два критерия можно совместить с модой, главное — разобраться в трендах.

Факты ICTV вместе с лайфстайл-стилистом и владелицей бренда кожаных сумок WineBag Еленой Брынь разобрались, как выбрать обувь на весну 2023 и что будет в моде. А также — какому цвету и материалу отдать предпочтение и на каких украинских дизайнеров обратить внимание.

По словам Елены, у обуви модные циклы не такие, как у одежды — они медленнее. Хорошая обувь будет в тренде 3-5 лет, поэтому происходит перенасыщение вариантов модных моделей, и каждый человек может найти свое.

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На смену лоферам пришла Mary Jane. В ткани или коже — решать вам. Главное, чтобы каблуки не были очень большими. Стилизация очень схожа с лоферами.

Тонкий каблук и обувь-носок. Шикарный вариант, который сделает любой образ более женственным, более того — он просто и легко стилизуется! Это очень мультифункциональная единица гардероба.

Knee Boot — обувь до колена. Она не должна быть узкой, наоборот — немного широкой, минималистичной или яркой. Среднего выбора нет, подчеркнула стилист.

Балетки. Они все пытаются зайти в массы, хоть и сложно. В этом сезоне выбор будет большой.

— Обращаю ваше внимание на модели из меха и ткани (сатина). Это будет интересным дополнением образов, — подчеркнула Елена.

Soccer Sneakers. Samba Adidas — лучший тому пример. После того, как Белла Хадид выбрала их своими любимыми, произошел бум, и купить их становится все сложнее. Но если не зацикливаться именно на этой модели, то есть много аналогов минималистичных сникерсов.

Казаки. Так они нам полюбились, что не отпустим! В тренде уже три года и еще столько же точно протянут. Обращайте внимание на высокие до колена с вышивками или на низкие минималистичные.

Designer Rainboots. Объемные, чудаковатые, акцентные, даже немного мультяшные.

— Вот так я могу описать новый тренд, пришедший к нам. Удобно, поэтому на пару сезонов точно останется, — сказала стилист.

Трекинговая обувь. Когда-то в далеком 2017 Balenciaga представила нам свои агли-кроссовки — довольно крупные и очень спортивные.

В 2023-м спортивная и удобная обувь возвращается в моду. Именно трекинговая — это важно.

— Самый главный мой совет — носить такую обувь с андрогинной стилизацией или даже нежно-женственной. Создавать контрасты, — отметила Елена.

Мюли с острым носом. Нежные изящные варианты, особенно круто смотрятся в сетке.

Kitten Heels — маленький каблук. Хорошо смотрятся на ноге, добавляя женственности и не вызывая дискомфорта, поскольку каблук до 3 сантиметров.

Странный каблук. Этот тренд замечателен в своей вариативности. Бренды придумывают и каблук-пуговицу, и прозрачный каблук с засушенными цветами. Главное тут — сверяйтесь с другими рекомендациями, чтобы выбрать стильное.

Металлик обувь и стразы. Выделяю отдельно, чтобы обратить внимание, что это может быть любая модель из вышеперечисленных, но главное — металлическая и блестящая.

Модные цвета и материалы обуви 2023

Материал, от которого стоит отказаться — это замша. Сейчас это антитренд. Исключение — спортивная обувь, в этом случае она, наоборот, набирает обороты.

Внимание стоит обратить на кожу, мех, сетку, ткань, стразы.

— Неоновые цвета уже надоели и выглядят не супер, но вообще-то стопов нет. Можно экспериментировать сколько угодно, — подчеркнула стилист.

Обратите внимание на металлик, бронзу, золото, стразы. Все, что блестит — топ.

Украинские бренды обуви, на которые стоит обратить внимание

Если не знаете, где приобрести качественную и модную обувь 2023, обратите внимание на отечественного производителя. Вещи из коллекций украинских дизайнеров предпочитают не только наши знаменитости, но и голливудские звезды, и не зря.

Hvoya. Минимализм, шикарное качество, удобство. Елена говорит, они очень тонко чувствуют тренды и потребности наших модников. Этот бренд — ее личный фаворит.

Kachorovska. Широкий выбор, качество, интересные позиции. Здесь и обувь на каблуке, и удобные пушистики на снег — позаботились о каждом.

Siena. Их высокая обувь это что-то невероятное. Большой выбор моделей на каблуке и без.

Как видим, модной обуви на весну 2023 — множество. Осталось только определиться, что именно предпочитаете вы, и приобрести свою удобную пару.