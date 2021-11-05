Украинская певица и экс-солистка группы Не Ангелы Слава Каминская показала архивное видео со школьного выпускного. Не все поклонники узнали артистку.

В Instagram Слава опубликовала ролик с выпускного с девятого класса. Однако артистка поделилась им не с целью теплых воспоминаний, а чтобы показать, как выглядела до пластики.

В видео артистка предстала в черном обтягивающем платье-майке под горло. У Славы черные волосы и челка, уложенная на бок.

— Да. Кто-то что-то против пластики еще имеет? — подписала публикацию Каминская.

Стоит признаться, что не все поклонники Славы узнали ее, однако некоторые отметили, что и до хирургического вмешательства певица выглядела отлично.

Только я не вижу Славу?

Красивая девочка была, не выдумывай.

С такой неуверенной превратилась в такую женщину-огонь.

Я не могу найти вас.

Конкурс — найди Славу.

Классная была, естественная!

Не сильно изменилась. Все отлично.

Голос сразу выделяется из всех.

Вот на кого дочка похожа.

Вас не узнать.

А где Слава?

После пластики совсем иначе выглядите.

Я сразу узнала, красивая и хрупкая.

На видео лучше, чем сейчас.

Похожа на привидение, но все равно красивая, — пишут в комментариях Каминской.

Это не впервые, когда артистка показывает себя до пластики. Ранее Слава Каминская вспомнила свой дебют на ТВ. Тогда ей был 21 год.

Певица опубликовала видео с проекта Остров искушений, в котором брала участие со своим молодым человеком. Читатели Славы были поражены. Большинство из них отметили, что сейчас она выглядит значительно лучше и пластические операции пошли ей на пользу.