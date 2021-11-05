Украинская певица и экс-солистка группы Не Ангелы Слава Каминская показала архивное видео со школьного выпускного. Не все поклонники узнали артистку.
В Instagram Слава опубликовала ролик с выпускного с девятого класса. Однако артистка поделилась им не с целью теплых воспоминаний, а чтобы показать, как выглядела до пластики.
В видео артистка предстала в черном обтягивающем платье-майке под горло. У Славы черные волосы и челка, уложенная на бок.
— Да. Кто-то что-то против пластики еще имеет? — подписала публикацию Каминская.
Стоит признаться, что не все поклонники Славы узнали ее, однако некоторые отметили, что и до хирургического вмешательства певица выглядела отлично.
- Только я не вижу Славу?
- Красивая девочка была, не выдумывай.
- С такой неуверенной превратилась в такую женщину-огонь.
- Я не могу найти вас.
- Конкурс — найди Славу.
- Классная была, естественная!
- Не сильно изменилась. Все отлично.
- Голос сразу выделяется из всех.
- Вот на кого дочка похожа.
- Вас не узнать.
- А где Слава?
- После пластики совсем иначе выглядите.
- Я сразу узнала, красивая и хрупкая.
- На видео лучше, чем сейчас.
- Похожа на привидение, но все равно красивая, — пишут в комментариях Каминской.
Это не впервые, когда артистка показывает себя до пластики. Ранее Слава Каминская вспомнила свой дебют на ТВ. Тогда ей был 21 год.
Певица опубликовала видео с проекта Остров искушений, в котором брала участие со своим молодым человеком. Читатели Славы были поражены. Большинство из них отметили, что сейчас она выглядит значительно лучше и пластические операции пошли ей на пользу.