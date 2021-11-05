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Не узнать: Слава Каминская показала себя до пластики

5 ноября 2021, 14:45 Каріна Зуєва
Не узнать: Слава Каминская показала себя до пластики
Источник: Слава Камінська

Украинская певица и экс-солистка группы Не Ангелы Слава Каминская показала архивное видео со школьного выпускного. Не все поклонники узнали артистку.

В Instagram Слава опубликовала ролик с выпускного с девятого класса. Однако артистка поделилась им не с целью теплых воспоминаний, а чтобы показать, как выглядела до пластики.

В видео артистка предстала в черном обтягивающем платье-майке под горло. У Славы черные волосы и челка, уложенная на бок.

— Да. Кто-то что-то против пластики еще имеет? — подписала публикацию Каминская.

Стоит признаться, что не все поклонники Славы узнали ее, однако некоторые отметили, что и до хирургического вмешательства певица выглядела отлично.

  • Только я не вижу Славу?
  • Красивая девочка была, не выдумывай.
  • С такой неуверенной превратилась в такую женщину-огонь.
  • Я не могу найти вас.
  • Конкурс — найди Славу.
  • Классная была, естественная!
  • Не сильно изменилась. Все отлично.
  • Голос сразу выделяется из всех.
  • Вот на кого дочка похожа.
  • Вас не узнать.
  • А где Слава?
  • После пластики совсем иначе выглядите.
  • Я сразу узнала, красивая и хрупкая.
  • На видео лучше, чем сейчас.
  • Похожа на привидение, но все равно красивая, — пишут в комментариях Каминской.
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Это не впервые, когда артистка показывает себя до пластики. Ранее Слава Каминская вспомнила свой дебют на ТВ. Тогда ей был 21 год.

Певица опубликовала видео с проекта Остров искушений, в котором брала участие со своим молодым человеком. Читатели Славы были поражены. Большинство из них отметили, что сейчас она выглядит значительно лучше и пластические операции пошли ей на пользу.

Теги
пластика , Слава з НеАнгелів
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