Ведущий шоу Хто зверху? на Новом канале Богдан Шелудяк (Буше) обратился к подписчикам с просьбой.

В сториз на личной странице в Instagram блогер обнародовал видео и попросил не присылать ему тексты молитв.

Также Богдан признался, что сейчас чувствует себя не очень хорошо, однако его состояние не ухудшается.

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— Пожалуйста, перестаньте сбрасывать мне молитвы. Потому что у меня такое впечатление, что вы меня отпеваете. Все ок, я не Стивен Хокинг, все типа восстанавливается. Да, сейчас состояние не очень, но оно не регрессирует, поэтому все норм. Не бросайте молитвы, спасибо, — сказал Шелудяк.

Что известно о болезни Богдана Шелудяка

Вечером 1 ноября Богдан Шелудяк рассказал, что у него диагностировали синдром Гийена-Барре по типу Миллера Фишера.

Из-за болезни он не чувствует конечностей, не может самостоятельно стоять на ногах. Также ведущий Хто зверху? имеет проблемы со зрением и голосом.

Богдан призвал подписчиков более ответственно относиться к собственной жизни и здоровью. По словам Шелудяка, постоянные стрессы и нервы являются одними из причин его болезни.

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Фото: скриншот c интервью на канале Розмова