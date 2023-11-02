Ведучий шоу Хто зверху? на Новому каналі Богдан Шелудяк (Буше) звернувся до підписників з проханням.

У сториз на особистій сторінці в Instagram блогер оприлюднив відео та попросив не надсилати йому тексти молитов.

Також Богдан зізнався, що зараз почувається не дуже добре, однак його стан не погіршується.

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– Будь ласка, перестаньте скидати мені молитви. Бо у мене таке враження, що ви мене відспівуєте. Все ок, я не Стівен Гокінг, все типу відновлюється. Так, зараз стан не дуже, але він не регресує, тому все норм. Не кидайте молитви, дякую, – сказав Шелудяк.

Що відомо про хворобу Богдана Шелудяка

Ввечері 1 листопада Богдан Шелудяк розповів, що у нього діагностували синдром Гієна-Барре по типу Міллера Фішера.

Через хворобу він не відчуває кінцівок, не може самостійно стояти на ногах. Також ведучий Хто зверху? має проблеми із зором та голосом.

Богдан закликав підписників більш відповідально ставитися до власного життя і здоров’я. За словами Шелудяка, постійні стреси і нерви є одними з причин його хвороби.

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Фото: скриншот з інтерв’ю на каналі Розмова